Automobilka Kia sa s odborármi nedohodla ani pred sprostredkovateľom

Teplička nad Váhom 21. marca (TASR) - Vedenie automobilky Kia Motors Slovakia (KMS) sa so Základnou organizáciou Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO KIA Žilina nedohodlo na dodatku kolektívnej zmluvy ani pred sprostredkovateľom.



Podľa predsedu ZO OZ KOVO KIA Žilina Miroslava Chládeka predstavili v utorok (20.3.) zástupcom automobilky návrh na navýšenie tarifných miezd zamestnancov priemerne o 8,98 % a navýšenie príplatku za prácu v noci o 0,20 eur/hodinu. "Tento návrh by zabezpečil, pri započítaní dopadu navýšenia tarifnej mzdy na variabilné zložky mzdy, mesačné navýšenie hrubej mzdy u operátora v najrozšírenejšej tarifnej triede o 117 eur. Vlani bol dohodnutý vo výške 115 eur. Počas tohtoročného kolektívneho vyjednávania sa snažíme dohodnúť aspoň také navýšenie miezd ako v roku 2017," uviedol Chládek s tým, že návrh odborov zahŕňa aj dovolenku navyše pre dlhodobo zamestnaných a dobu platnosti dodatku ku kolektívnej zmluve v štandardnej dĺžke dvanástich mesiacov.



"KMS vyjadruje sklamanie z návrhu odborovej organizácie na riešenie kolektívneho sporu, ktorý predstavila počas utorňajšieho rokovania. Kým KMS bola ochotná upraviť svoju ponuku na základe odporúčaní sprostredkovateľky, ktorá do procesu kolektívneho vyjednávania vstúpila začiatkom februára, odbory podobný ústretový krok neurobili," doplnil riaditeľ ľudských zdrojov KMS Anton Ondrej.



Zotrvávaním na požiadavke zvýšenia miezd minimálne o 117 eur mesačne podľa neho odborová organizácia ignoruje skutočnosť, že v minulom roku šlo o výrazne nadpriemerný a skokový rast miezd. "Už dnes zarábajú výrobní pracovníci v priemere 1458 eur mesačne a patria tak medzi 15 % najlepšie platených zamestnancov na Slovensku. Argumenty odborovej organizácie na odôvodnenie požadovaného nárastu sú postavené na subjektívnych pocitoch, ktoré nezodpovedajú situácii na trhu práce. Nestotožnila sa s nimi ani sprostredkovateľka, ktorej odporúčania, vrátane dohody na 24 mesiacov, odbory odmietli," podotkol Ondrej.



Ak sa odborári so zamestnávateľom nedohodnú, oznámia podľa Chládeka ďalšie kroky po rozhodnutí Konferencie ZO OZ KOVO KIA (po 8. apríli 2018). "Verím, že aj tento rok sa zamestnávateľ postaví zodpovedne k požiadavkám zamestnancov. Tieto sú úplne reálne a kopírujú aktuálny vývoj situácie na pracovnom aj automobilovom trhu. Spokojní zamestnanci sú zaiste aj cieľom zamestnávateľa, ktorý potrebuje stabilizovať situáciu v podniku a minimalizovať fluktuáciu. Práve preto by mal pozitívne prijať náš návrh," dodal Chládek.



KMS prístup odborovej organizácie odmieta a zotrváva na ponuke dvoch variantov rastu tarifných platov. "Prvá možnosť počíta s rastom mzdy o 90,12 eura mesačne v rokoch 2018, 2019 a 2020. Kumulatívne by teda narástla o vyše 270 eur. Druhá alternatíva ponúka garanciu rastu miezd v období dvoch rokov, v každom z nich o 87,60 eura. Okrem toho spoločnosť ponúkla zamestnancom aj zavedenie 13. a 14. platu s nárokom na daňové a odvodové úľavy zo strany štátu. Po ich zavedení by bola ponuka KMS na reálny rast miezd približne rovnaká ako požadujú odbory, no musela by sa aspoň čiastočne zmeniť štruktúra vyplácania bonusov pri zachovaní ich aktuálnej výšky," vysvetlil riaditeľ ľudských zdrojov KMS.



Priemerná mzda výrobného zamestnanca spoločnosti Kia Motors Slovakia podľa januárových informácií dosiahla v minulom roku 1458 eur. "Uvedená suma zahŕňa základnú mzdu, jednotlivé príplatky, vrátane príplatkov za prácu nadčas, letný a vianočný bonus, ako aj koncoročný bonus za dosiahnutie výrobného cieľa. Rozdiel medzi priemernou mzdou vo výrobnom závode a v žilinskom regióne každým rokom narastá, pričom v minulom roku dosiahol už viac ako 440 eur," doplnil vtedy hovorca KMS Jozef Bačé.



Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov, ako aj motorov pre osobné autá, spustili v decembri 2006. Na Slovensku v súčasnosti Kia zamestnáva viac ako 3800 ľudí. Vyrába modely Kia cee’d v dvoch karosárskych úpravách – päťdverový cee’d, Sportswagon, športovo-úžitkový Kia Sportage a rodinné MPV Kia Venga. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako 2,9 milióna vozidiel a vyše 4,4 milióna motorov.