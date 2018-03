Automobilka Porsche dosiahla vlani historicky najvyššie výnosy

Automobilka vykázala čistý zisk 3,1 miliardy eur. V roku 2016 bol približne o 500 miliónov eur nižší.

Stuttgart 16. marca (TASR) - Automobilka Porsche, dcéra Volkswagen Group, v minulom roku dosiahla historicky najvyššie výnosy - 23,5 miliardy eur. Výsledok sa medziročne zlepšil o 5 %. Prevádzkový zisk bol 4,1 miliardy eur a rentabilita výroby dosiahla 17,6 %. Automobilka vykázala čistý zisk 3,1 miliardy eur. V roku 2016 bol približne o 500 miliónov eur nižší.



Člen správnej rady Porsche pre finančné záležitosti Lutz Meschke v piatok uviedol, že automobilka musí v budúcnosti podstatne viac zarábať aj v iných oblastiach podnikania, nielen vo výrobe vozidiel. V strednodobom horizonte by jej mali dvojciferne vzrásť výnosy za digitálne služby.



Miera rentability by mala zostať dlhodobo najmenej 15-% napriek tomu, že digitalizácia, vývoj áut s elektrickým pohonom a zosieťovanie autonómnych vozidiel na cestách bude stáť veľa peňazí.



V tomto roku očakáva Meschke výnosy Porsche na minuloročnej úrovni. Ich ďalší vzostup by mal prísť v roku 2019 po uvedení elektrického modelu Mission E na trh.