Automobilka Volkswagen Slovakia optimalizuje výrobné procesy

Bratislava 23. januára (TASR) - Bratislavský závod Volkswagen Slovakia nasadzuje niekoľko opatrení pre zabezpečenie jeho dlhodobej perspektívy. Z dôvodov zmenených rámcových podmienok, ukončením rozsiahlej fázy nábehov, efektívneho využitia investícií a zvýšenej technickej kapacity liniek, ako aj zámerom značky Volkswagen zefektívniť chod firmy do roku 2025 o 30 %, nastane v spoločnosti v priebehu roka 2019 úprava zmenových modelov v dvoch výrobných segmentoch.



V oboch segmentoch príde k zníženiu o jednu zmenu. V segmente SUV sa spoločnosť prinavráti k štandardnému trojzmennému modelu. V praxi to znamená päťdňový pracovný týždeň bez víkendov. V segmente malých mestských vozidiel to znamená prechod na jednu zmenu. Takzvaný kontinuálny model zmennosti (4-zmenný) bol zavedený v roku 2010 s predpokladom trvania jeden až jeden a pol roka. Spoločnosť už ukončila nábor nových pracovníkov, keďže výrobné linky sú v plnom rozsahu zabezpečené.



"Spoločnosť Volkswagen Slovakia bude pri úprave zmenového modelu postupovať s vedomím sociálnej zodpovednosti a napríklad predpokladá nasadenie spolupracovníkov v sesterských závodoch koncernu Volkswagen v okolitých krajinách Európy či plánovaný návrat pracovníkov z Audi Hungaria späť do ich materskej spoločnosti," povedal Eric Reuting, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť. Vzhľadom na internú povahu veci bude spoločnosť v informovaní o detailoch v najbližšom období uprednostňovať svojich zamestnancov.



