Automobilky Renault a Nissan rokujú o fúzii

Paríž 29. marca (TASR) - Francúzska automobilka Renault a japonský Nissan rokujú o fúzii. Uviedla to agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so situáciou.



Dohoda by ukončila súčasný model strategickej aliancie, ktorý firmy vytvorili v roku 1999 a spojila by ich do jednej spoločnosti, uviedli zdroje, ktoré si neželali byť menované. Na čele zlúčenej spoločnosti by mal stáť Carlos Ghosn, ktorý je šéfom obidvoch firiem a ktorý rokovania vedie.



V reakcii na informácie cena akcií francúzskej firmy vyskočila počas štvrtkového obchodovania o vyše 8 %. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň v priebehu obchodovania za vyše desaťročie. Okolo poludnia rast predstavoval 4,5 %, čo znamená trhovú hodnotu Renaultu okolo 29 miliárd eur. Naopak, Nissan zaznamenal mierny pokles ceny akcií.



Renault v súčasnosti kontroluje v Nissane 43-% podiel a japonská spoločnosť v Renaulte 15-% podiel. Ich zlúčenie do jednej spoločnosti by posilnilo konkurencieschopnosť automobiliek, najmä voči firmám ako Volkswagen a Toyota. Aliancia síce priniesla Renaultu aj Nissanu úspory, situáciu im však stále komplikuje fragmentovaná vlastnícka štruktúra.



Zdroje však upozornili, že dosiahnutie dohody nebude pravdepodobne jednoduché. Francúzska vláda vlastní v Renaulte 15-% podiel a dá sa očakávať, že nebude ochotná o svoj podiel prísť či oslabiť svoju pozíciu. Navyše, obidve vlády, francúzska aj japonská, budú musieť plánovanú transakciu schváliť a dá sa očakávať, že im bude veľmi záležať na tom, kde sa bude nachádzať sídlo kombinovanej spoločnosti.