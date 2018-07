Automobilky v USA ostro kritizovali Trumpom avizované clá na dovoz áut

Podľa automobiliek neexistuje žiadny dôkaz, že dovoz áut ohrozuje národnú bezpečnosť a že clá by v skutočnosti poškodili ekonomickú bezpečnosť USA.

Washington 19. júla (TASR) - USA ešte nevedia, či zavedú clá vo výške až 25 % na dovoz áut a autodielov, uviedol americký minister obchodu Wilbur Ross. Clá sa stretli s tvrdou kritikou zo strany automobilového priemyslu.



Ministerstvo obchodu začalo v máji skúmať, či dovoz áut a autosúčiastok nepredstavuje riziko pre národnú bezpečnosť. Vo štvrtok sa v tejto záležitosti koná verejné vypočúvanie, na ktorom sa zúčastňujú predstavitelia z automobilového priemyslu, zväzov predajcov áut alebo zahraničných vlád.



Aliancia reprezentujúca veľkých výrobcov uviedla, že zavedenie ciel vo výške 25 % na dovoz áut a autosúčiastok by v USA zvýšilo cenu áut celkovo o 83 miliárd USD (71,62 miliardy eur) ročne a spôsobilo zánik stoviek tisícov pracovných miest.



Podľa automobiliek neexistuje žiadny dôkaz, že dovoz áut ohrozuje národnú bezpečnosť a že clá by v skutočnosti poškodili ekonomickú bezpečnosť USA. Výrobcovia sa už musia vyrovnávať so zvýšením ciel v dôsledku zavedenia ciel na dovoz ocele a hliníka.



Aliancia výrobcov automobilov (Alliance of Automobile Manufacturers), ktorej členmi sú napríklad General Motors, Volkswagen alebo Toyota Motor, varovala pred dôsledkami ciel na dovoz áut. "Zvýšenie ciel na dovoz áut poškodí americké rodiny a pracovníkov rovnako ako ekonomiku a povedie k nárastu ceny importovaného auta takmer o 6000 USD a cenu auta vyrobeného v USA o 2000 USD," uviedla viceprezidentka aliancie Jennifer Thomasová.



Žiaden výrobca automobilov ani autodielov clá nepodporil. Naopak, poukázali na predaje v posledných rokoch, ktoré sa pohybovali v blízkosti rekordných úrovní.



Štúdia, ktorú zverejnil jeden zo zväzov amerických predajcov áut, varovala, že clá môžu znížiť predaj v USA o 2 milióny vozidiel ročne a že môžu spôsobiť prepustenie 117.000 autodílerov, čo predstavuje asi 10 % z celkového počtu zamestnancov v tejto oblasti.