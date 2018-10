Autopredajca: Očakávame vyššiu ponuku vozidiel s alternatívnym pohonom

Katalyzátormi vývoja bude jednak začatie predaja elektromobilov a plug-in hybridov Škoda v budúcom roku, a potom tiež nedávno schválené výrazné zníženie emisií automobilov od roku 2030.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Okrem expanzie pobočkovej siete a inovácií vidí skupina Aures Holdings, ktorej súčasťou je medzinárodná sieť autocentier AAA Auto, ďalší priestor na rast predajov tiež v zameraní sa na vozidlá s alternatívnymi pohonmi.



Podľa prevádzkového riaditeľa spoločnosti Petra Vaněčka po rokoch stagnácie je možné podľa predajov nových vozidiel s alternatívnymi pohonmi očakávať aj ich boom medzi jazdenkami. V bazároch sa začínajú viac objavovať hybridy a elektromobily. "Predaj elektromobilov je v našej sieti v tomto roku trojnásobný, pri CNG viac ako dvojnásobný," priblížil Vaněček.



Katalyzátormi vývoja bude podľa neho jednak začatie predaja elektromobilov a plug-in hybridov Škoda v budúcom roku, a potom tiež nedávno schválené výrazné zníženie emisií automobilov od roku 2030. "Ak bude s touto pozíciou Európskeho parlamentu súhlasiť aj Európska komisia a členské štáty, povedie to nevyhnutne k rýchlejšiemu rozvoju elektromobility," doplnil.



Spoločnosť zaznamenala za 3. štvrťrok tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška pri zohľadnení výsledkov všetkých pobočiek v ČR, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku 11,7 % nárast. V SR za deväť mesiacov tohto roka predali vyše 14.000 "jazdeniek", pričom nezaznamenali znížený dopyt po dieslových modeloch a ich podiel na predaných vozidlách je 53,8 %.



Spoločnosť na základe doterajších výsledkov predpokladá do konca roka v týchto štyroch krajinách predaj približne 84.000 vozidiel. "To znamená, že by sme prekonali predkrízové predaje," konštatovala generálna riaditeľka firmy Karolína Topolová.