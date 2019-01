AXA presunie do Írska zamestnancov z Británie aj z Francúzska

Dublin súperí s Parížom, Frankfurtom nad Mohanom a ďalšími významnými mestami EÚ o prilákanie pracovných miest z Británie pred jej odchodom z EÚ v marci 2019.

Paríž 10. januára (TASR) - Francúzska poisťovňa AXA presunie do Írska zamestnancov z Británie, ale aj z Francúzska, v súvislosti s plánovaným odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ).



Generálny riaditeľ Thomas Buberl vo štvrtok novinárom povedal, že divízia XL, ktorú AXA nedávno získala, už spustila plány na presun zamestnancov do Írska pred jej prevzatím spoločnosťou AXA.



Podľa Buberla vzhľadom na to, že bývalá centrála divízie XL je vo Francúzsku, bude potrebné presunúť do Írska aj časť francúzskeho personálu, keďže írsky regulátor bude požadovať, aby v krajine boli aj vyššie pozície. Neuviedol však, koľko zamestnancov sa bude sťahovať.



