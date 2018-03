Až 45 podnikových asociácií žiada Trumpa, aby zastavil plány na clá

Biely dom pripravuje balík opatrení, vrátane ciel, ktoré ovplyvnia import z Číny v hodnote minimálne na 30 miliárd USD (24,39 miliardy eur).

Washington 19. marca (TASR) - Americké firmy žiadajú administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby zastavila plány na zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka. Uvádza sa to v liste 45 obchodných asociácií, zastupujúcich širokú škálu podnikov, ktoré sa významnou mierou podieľajú na výkone americkej ekonomiky.



Žiadajú prezidenta Trumpa, aby namiesto vysokých ciel vyvinul tlak na Peking a prinútil ho ukončiť obmedzenia pre podnikanie zahraničných firiem v ázijskej krajine.



Asociácie v liste upozorňujú, že zavedenie taríf "spustí reťazovú reakciu s negatívnymi dôsledkami pre americkú ekonomiku". Odvetné opatrenia budú brzdiť vývoz z USA, a to ako poľnohospodárskych produktov, tak i ďalšieho tovaru a služieb. A clá tiež zvýšia náklady amerických podnikov aj spotrebiteľov.



Biely dom pripravuje balík opatrení, vrátane ciel, ktoré ovplyvnia import z Číny v hodnote minimálne na 30 miliárd USD (24,39 miliardy eur). Cieľom je vyvinúť tlak na Peking, aby prestal požadovať od amerických firiem, ktoré podnikajú v ázijskej krajine, transfer technológií na partnerské čínske firmy, tvrdia noviny Wall Street Journal.



Rozhodnutie môže padnúť už tento alebo nasledujúci týždeň. Asociácie dúfajú, že prinajmenšom spomalia celý proces. Chcú, aby firmy, ktorých sa clá dotknú, mohli preskúmať navrhované poplatky a urobiť pripomienky skôr, ako vstúpia do platnosti.



"Požadujeme, aby administratíva poskytla expertom z priemyslu príležitosť vyjadriť sa k týmto otázkam, vrátane ekonomických vplyvov akýchkoľvek možných opatrení," uvádza sa v liste s dnešným dátumom.



(1 EUR = 1,2301 USD)