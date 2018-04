Čína od pondelka zaviedla nové colné tarify na 128 amerických produktov v hodnote 3 miliardy USD (2,43 miliardy eur).

Tokio 3. apríla (TASR) - Ázijské akcie zaznamenali v utorok pokles pre obavy z obchodnej vojny medzi Čínou a USA, dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.



Japonský index Nikkei 225 Stock Priemer do 4.30 SELČ stratil 187,81 bodu alebo 0,88 % a dosiahol 21.000,77 bodu.



Širší index Topix klesol o 8,9 bodu alebo 0,52 % na 1699,88 bodu.



Japonská mena jen, ktorú investori zvyčajne považujú za "bezpečnú", vzrástol oproti doláru. Jej zhodnotenie spôsobilo, že japonské výrobky sú menej atraktívne v zámorí, čo ohrozuje japonský export. To sa premietlo do poklesu akcií firiem orientovaných na export.



Aj hongkonské a čínske akcie oslabili. Hongkonský index Hang Seng Index klesol o 0,62 %, zatiaľ čo čínsky index CSI 300 sa znížil o 0,71 %. Šanghajský Shanghai Composite Index tiež klesol, a to o 0,93 %.



Ázijské akciové trhy tak kopírujú americké, ktoré si v pondelok (2.4.) pripísali straty.



Čína totiž od pondelka zaviedla nové colné tarify na 128 amerických produktov v hodnote 3 miliardy USD (2,43 miliardy eur), vrátane ovocia, mrazeného bravčového mäsa či oceľových rúr, v reakcii na rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý mesiac zvýšil sadzby na dovoz ocele a hliníka z Číny. Biely dom tento týždeň obvinil Peking z "narušenia globálnych trhov."



