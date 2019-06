Ázijské štáty doviezli v máji najmenej iránskej ropy za päť rokov

Čína a India začali totiž v reakcii na americké sankcie postupne znižovať dovoz suroviny z blízkovýchodnej krajiny a Južná Kórea a Japonsko ho zastavili úplne.

Peking 29. júna (TASR) - Štyri kľúčové ázijské ekonomiky doviezli minulý mesiac z Iránu najmenej ropy za posledných päť rokov. Čína a India začali totiž v reakcii na americké sankcie postupne znižovať dovoz suroviny z blízkovýchodnej krajiny a Južná Kórea a Japonsko ho zastavili úplne. Ukázali to v piatok zverejnené údaje z ropných trhov.



Celkový dovoz na územie štyroch najväčších dovozcov iránskej ropy dosiahol v máji 386.021 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Oproti máju minulého roka to znamená pokles o 78,5 % a zároveň najnižší objem dovozu v priebehu mesiaca od začatia evidovania príslušných údajov agentúrou Reuters v roku 2014.



Na porovnanie, v apríli dosiahol dovoz ropy z Iránu do spomínaných štyroch ázijských krajín 1,62 milióna barelov denne, čo bolo 9-mesačné maximum. Krajiny sa totiž snažili doviezť čo najväčší objem ropy, než do platnosti vstúpi ukončenie výnimky na dovoz suroviny z Iránu. Výnimku dostalo pôvodne osem krajín, vrátane spomínaných štyroch ázijských, pričom platiť prestala začiatkom mája.