B. Bugár: Sociálne balíčky za 1,2 miliardy neprejdú v žiadnom prípade

Bratislava 16. júna (TASR) – Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár odmieta navrhované sociálne opatrenia vo výške 1,2 miliardy eur. Nechce zaťažovať štátny rozpočet a od koaličných partnerov očakáva to isté. "Pôvodná dohoda je, že to urobia," povedal v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Predseda opozičnej SaS Richard Sulík sa výpadku v rozpočte nebojí, chce zoštíhliť štátny aparát.



Sociálne a daňové balíčky za 1,2 miliardy neprejdú podľa Bugára v žiadnom prípade. "My ako strana Most-Híd máme 150 miliónov," uviedol Bugár na margo sumy, ktorú môže jeho strana prerozdeliť v predkladaných opatreniach. Každá koaličná strana má podľa neho k dispozícii rovnakú sumu, vzhľadom na vyjadrenie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý opatrenia odhadol na 500 miliónov eur.



"My sa nebojíme sekery, ktorú vláda nechá," reagoval Sulík. Myslí si, že bude mať po týchto opatreniach o to väčšie porozumenie zo strany voličov, keď bude "zoštíhľovať štátny aparát," v prípade, že sa SaS dostane do vlády po voľbách v roku 2020. "Čím bude štát štíhlejší, tým bude aj menej korupcie."



Z predkladaných opatrení vlády Sulík považuje za rozumný návrh na zníženie daní príjmu právnických osôb. Znižovanie daní fyzických osôb by formuloval inak. "Naším cieľom je vyrovnaný štátny rozpočet. Toľko, koľko štát vyberie, nech aj minie." S týmto výrokom súhlasil aj Bugár. "Keď chcú strany pred voľbami rozdávať voličom darčeky, mali si predtým našetriť," dodal Sulík.



V otázke povolenia pristátia amerických vrtuľníkov na piešťanskom letisku Bugár skonštatoval, že ak by rezort obrany nepovolil americkým vrtuľníkom pristáť, tak by to bolo na odvolanie ministra. Upozornil však, že téma vznikla na základe toho, že "človek, ktorý ani nemal právomoc komunikovať s ministerstvom, poslal niečo a na základe toho vzniklo to, že sa nepovoľuje pristátie a tankovanie amerických vrtuľníkov".



"Keď z našich záväzkov vyplýva, že keď letia dva vrtuľníky cez Slovensko a chcú v Piešťanoch natankovať, tak to považujem za detinské a smiešne robiť okolo toho 'opičky'. Smiešne to prestáva byť, keď sa na nás dívajú zvonka, lebo tým jednoducho robíme zo seba nedôveryhodného partnera," zhodnotil Sulík. Dodal, že on často USA kritizuje a takisto odmieta vidieť v Rusku všetko zlé. "Ale keď sme niečoho členmi, čoho členmi chceme ostať, a máme nejaké záväzky, tak si ich plňme," spresnil.