Babišova vláda musí podľa komunistov dodržať schodok rozpočtu

Schválený štátny rozpočet na rok 2018 počítal so schodkom 50 miliárd Kč. Tento rok by nemal prekročiť 40 miliárd Kč.

Praha 11. mája (TASR) – Ak schodok štátneho rozpočtu v tomto alebo v nasledujúcom roku prekročí 40 miliárd Kč (1,55 miliardy eur), bude ohrozená ďalšia komunistická podpora menšinovej vlády Andreja Babiša. V interview pre ČT24 to uviedla predsedníčka rozpočtového výboru snemovne Miloslava Vostrá z KSČM.



„Nedokážem si predstaviť, že by rozpočet vlády, ktorú podporuje KSČM, mal vyšší schodok, než je rozpočtovaný,” varuje Vostrá s tým, že ak by mal byť schodok vyšší „podpora vláde bude veľmi, veľmi ohrozená”.



Jediným prípadom, kedy by podľa Vostrej boli komunisti ochotní tolerovať aj výraznejší deficit, by bol stav, kedy by boli za vyššími červenými číslami rozpočtu investície, „aby sa nespomalil rast ekonomiky”.



Podobne sa vyjadril už v marci aj Vostrej šéf Vojtěch Filip. Povedal, že pre nadchádzajúci rok bude strana presadzovať schodok rozpočtu maximálne 30 miliárd Kč. Pritom sa podľa neho nesmie šetriť na raste miezd, sociálnych dávkach, dôchodcoch a už na uvedených investíciách. Vláda má ušetriť na prevádzkových nákladoch ministerstiev.



Šéfka ministerstva financií Alena Schillerová sa podľa všetkého hodlá pohybovať v mantineloch, ktoré sú komunistom po vôli.



(1 EUR = 25,732 CZK)