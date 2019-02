Bank of England poskytne viac podpory ekonomike po brexite bez dohody

Carney vo výročnej správe pre zákonodarcov zároveň uviedol, že podľa členov Bank of England, ktorí rozhodujú o úrokových sadzbách, ich odpoveď na šok z neriadeného brexitu nie je automatická.

Londýn 26. februára (TASR) - Guvernér britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Mark Carney očakáva, že BoE poskytne viac podpory hospodárstvu v prípade brexitu bez dohody.



Carney vo výročnej správe pre zákonodarcov zároveň uviedol, že podľa členov BoE, ktorí rozhodujú o úrokových sadzbách, ich odpoveď na šok z neriadeného brexitu "nie je automatická".



Vzhľadom na mimoriadne okolnosti spojené s brexitom však očakáva, že členovia Výboru pre menovú politiku poskytnú ekonomike peňažnú podporu, ale len v takej miere, akú im umožňuje úloha BoE pri udržovaní cenovej stability. A tá má jasné obmedzenia.



Britská premiérka Theresa Mayová sa stále snaží nájsť dohodu s EÚ, ktorá by jej pomohla preklenúť rozpory vo vládnej Konzervatívnej strane, zhruba mesiac pred plánovaným termínom brexitu 29. marca.



Podľa správ v médiách Mayová v snahe zabrániť brexitu bez dohody počíta aj s oddialením odchodu Británie z EÚ. Libra sa v reakcii na tieto správy prepadla na najnižšiu úroveň od mája 2017.



BoE avizovala, že bude možno musieť zvýšiť úrokové sadzby po brexite bez dohody, pretože pravdepodobný prudký pokles libry spôsobí inflačné tlaky, ako sa to stalo po referende v júni 2016.



Carney vo svojej správe pre finančný výbor britského parlamentný napísal, že to môže ovplyvniť toleranciu BoE voči neustálemu prekračovaniu jej 2-percentného inflačného cieľa, a to si bude vyžadovať určité sprísnenie menovej politiky.



Dvaja ďalší členovia Výboru pre menovú politiku tiež varovali pred rizikom vysokej inflácie po neriadenom brexite.



Carney pripomenul, že odchod bez dohody prinesie clá a naruší obchod, čo by mohlo obmedziť schopnosť BoE zmierniť ekonomické dôsledky brexitu.



V separátnej správe BoE v utorok oznámila, že zvýši frekvenciu svojich likviditných operácií pre banky na týždenné z mesačných v týždňoch okolo 29. marca, ako to urobila v čase referenda, aby udržala funkčný finančný systém.



Podľa BoE je to obozretný a preventívny krok, v súlade s jej úlohou pri udržovaní finančnej stability.