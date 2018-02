Bankári a ekonómovia očakávajú priaznivý vývoj nemeckej ekonomiky

Podľa prieskumu by hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka mal vzrásť tento rok minimálne o 2 %, prípadne aj výraznejšie.

Norimberg 26. februára (TASR) - Bankári a ekonómovia očakávajú, že po roku 2017 zaznamená nemecká ekonomika pozitívne údaje aj tento rok.



Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra DPA, by hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka mal vzrásť tento rok minimálne o 2 %, prípadne aj výraznejšie. Najnovší prieskum však zároveň poukázal na zmiernenie odhadov oproti tým, aké uvádzali bankári na začiatku januára.



"Ružové okuliare sme zložili a teraz je odhad o niečo triezvejší," povedala Christiane von Bergová, ekonómka banky BayernLB. Táto banka však naďalej počíta s rastom ekonomiky o 2,1 %, ako predpokladala na začiatku roka.



Oproti odhadom zo začiatku januára vstúpili do prognóz niektoré faktory, ktoré by mohli ekonomickú aktivitu ovplyvniť. Podľa ekonóma Commerzbank Eckarta Tuchtfelda je to napríklad silné euro, ktoré môže nemecký export predražiť, najmä v Spojených štátoch.



Ekonóm DZ Bank Michael Holstein zasa poukázal na možné problémy firiem pri hľadaní kvalifikovaných zamestnancov. "Pre firmy bude stále ťažšie nájsť vhodných ľudí. To by mohlo tempo rastu mierne spomaliť," povedal. Zároveň nevylučuje ani mierny pokles súkromnej spotreby v tomto roku.



Napriek tomu by si nemecká ekonomika mala podľa viacerých ekonómov udržať solídne tempo rastu a nemali by ju ovplyvniť ani nedávne otrasy na svetových akciových trhoch.