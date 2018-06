Banky hľadajú nových ľudí najmä na nové IT pozície, ale aj do pobočiek

Rast počtu zamestnancov bánk potvrdzujú štatistiky, ale aj platové prieskumy v oblasti bankovníctva a finančných služieb.

Bratislava 24. júna (TASR) - Bankový sektor na Slovensku naberá nových ľudí. S rozvojom technológií vznikajú aj nové pracovné pozície. Po platovom boome v minulom roku sa snažia banky prilákať nových zamestnancov na balíčky benefitov.



Rast počtu zamestnancov bánk potvrdzujú štatistiky, ale aj platové prieskumy v oblasti bankovníctva a finančných služieb. Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) ku koncu prvého kvartálu tohto roka celkový počet pracovníkov v bankovom sektore vzrástol na 20.709, medziročne to predstavuje zvýšenie o 1,6 % a v medzikvartálnom porovnaní ide o nárast o 3,7 %. Podľa NBS tento nárast do veľkej miery zapríčinili organizačné zmeny, ktoré sa udiali v niektorých inštitúciách. Na počet pracovníkov vplýval aj zánik pobočky zahraničnej banky a zlúčenie dvoch bánk v polovici roka 2017. Celkovo v bankách a pobočkách zahraničných bánk pracovalo ku koncu prvého štvrťroka 19.612 ľudí, v centrálnej banke bolo zamestnaných 1097 pracovníkov.



Finančné domy naberajú v súčasnosti nových zamestnancov na viaceré pozície. "Slovenská sporiteľňa má aktuálne otvorených niekoľko desiatok pracovných pozícií. Najčastejšie hľadáme poradcov klientskeho centra, poradcov do pobočiek a IT špecialistov," priblížila hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková. Banka hľadá nových zamestnancov v regiónoch, ale aj do bratislavskej centrály. Príležitosť pritom majú aj absolventi škôl.



ČSOB uviedla, že približne polovica z doteraz obsadených pozícií a aktuálne inzerovaných pozícií je zameraná na obchodný a klientsky styk. "Ide o pozície poradcov a klientskych pracovníkov pre rôzne zákaznícke segmenty. Zvyšok pozícií tvoria v najväčšej miere pozície špecialistov a IT zamerané pozície. Dôvody odzrkadľujú a kopírujú vývoj na trhu, teda zameranie sa spoločností na rozvoj obchodu a obchodných príležitostí, ako aj digitalizácia finančného sektora," priblížila hovorkyňa banky Anna Jamborová.



Na podobné pozície hľadá ľudí aj Tatra banka. "Najčastejšie sú obsadzované predajné pozície v pobočkovej sieti a to preto, že práve v tejto časti banky pracuje najviac ľudí, z týchto pozícií postupujú ľudia kariérne ďalej aj v rámci banky," doplnila hovorkyňa banky Zuzana Žiaranová.



Dopyt po kandidátoch spôsobil aj zvyšovanie miezd v bankovníctve. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však podľa prieskumu Graftonu nebol taký výrazný, platy rástli najmä na juniorských a stredných pozíciách. Firmy sa snažia prehodnocovať aj nefinančné benefity. Banky majú záujem aj o absolventov, tí však majú podľa prieskumu vyššie nároky na mzdy ako v minulosti. "Absolventi škôl s ekonomickým zameraním požadujú nástupné mzdy začínajúce minimálne na 1000 eur mesačne, čo je o 200 eur viac ako v predchádzajúcom roku," ukázal prieskum Graftonu.