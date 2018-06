Banky sa dohodli na vytvorení spoločnej bankovej skupiny

Medzinárodná investičná banka (MIB) a Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce ostanú naďalej samostatnými inštitúciami, v rámci skupiny budú iba môcť lepšie nachádzať a využívať synergie.

Jaroslavľ/Bratislava 7. júna (TASR) - Medzinárodná investičná banka (MIB) a Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (MBHS) sa dohodli na prehĺbení spolupráce s cieľom vytvoriť spoločnú bankovú skupinu. Na pravidelnom zasadnutí najvyššieho rozhodovacieho orgánu banky - Rady MIB - v ruskom Jaroslavli 5. júna šéfovia oboch bánk Nikolaj Kosov (MIB) a Denis Ivanov (MBHS) podpísali dohodu, v ktorej sa obe medzinárodné rozvojové finančné inštitúcie vyslovujú za také prehĺbenie spolupráce, ktoré by čo najlepšie zohľadnilo ich špecifickú profiláciu a produktové portfóliá, ako aj pôsobenie na veľmi podobných teritóriách, pričom však nepôjde o fúziu.



"Obe banky ostanú naďalej samostatnými inštitúciami, v rámci skupiny budú iba môcť lepšie nachádzať a využívať synergie", vysvetlil pre TASR riaditeľ Európskej regionálnej kancelárie MIB v Bratislave Igor Barát. Spresnil, že vznikom bankovej skupiny by sa určite zlepšila ponuka aj kvalita obsluhy klientov, keďže silné stránky každej inštitúcie sú v niečom odlišné.



Podľa Baráta by sa tak MIB mohla ešte viac sústrediť na svoje vlajkové kreditné produkty – dlhodobé investičné a projektové financovanie, kým MBHS by firmám zasa ponúkala obchodné financovanie a transakčné služby, prípadne tiež krátkodobejšie prevádzkové zdroje.



Ako však ďalej doplnil predstaviteľ MIB, celý koncept bankovej skupiny sa ešte len tvorí a konečné slovo budú mať členské štáty oboch bánk, vrátane Slovenska, ktoré má svoj akcionársky podiel v každej z inštitúcií (6,8 % v MIB a 6,7 % v MBHS). Ďalšie konzultácie na túto tému sú plánované už na koniec tohto mesiaca počas zasadnutia Rady MBHS v Bratislave.



Okrem rozvoja strategickej spolupráce s partnerskou inštitúciou Rada MIB rozhodla aj o ďalšom rozšírení aktivít vo svojich členských štátoch na teritóriu Európskej únie. Zastrešovať by ich mala nová pobočka, ktorú banka plánuje zriadiť v maďarskom hlavnom meste.