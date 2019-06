Banky v Británii oživili prípravy na neriadený brexit bez dohody

Mnohé firmy odkladajú konečné rozhodnutie o sťahovaní do EÚ dovtedy, keď sa už tomu nebude dať vyhnúť.

Londýn 26. júna (TASR) - V Británii pribúdajú signály, že banky oživili prípravy na neriadený brexit bez dohody. Zdá sa, že po prestávke, ktorú spôsobil odklad termínu odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) o pol roka, do konca októbra, znova štartuje presun pracovných miest v oblasti finančných služieb do Únie.



EY na základe verejných oznámení od 222 najväčších spoločností poskytujúcich finančné služby zistila, že za tri mesiace do konca mája 2019 bolo do nových centier v EÚ presunutých 7000 pracovných miest a bilión libier. To sa takmer zhoduje s údajmi za predchádzajúce tri mesiace.



Ale vyhliadky, že Británia by mohla do konca októbra opustiť EÚ bez dohody, priniesli v uplynulých pár týždňoch zmeny. „V ostatných týždňoch sme videli, že niektoré firmy reštartovali svoje programy a očakávame, že počas leta sa značne zvýšia prípravy na brexit bez dohody,“ povedal Omar Ali, vedúci britského oddelenia finančných služieb EY.



Mnohé firmy odkladajú konečné rozhodnutie o sťahovaní do EÚ dovtedy, keď sa už tomu nebude dať vyhnúť. Investičné banky napríklad presunuli do Európy necelých 1000 pracovných miest, uviedla poradenská firma.



Stále totiž nie je jasné, či si Británia zabezpečí dohodu o odchode s Bruselom, aby zabránila pretrhnutiu obchodných väzieb vo svojom veľkom odvetví finančných služieb.



Finančné spoločnosti so sídlom v Británii v oficiálnych hlásaniach zverejnili náklady na presun, právne poradenstvo a krízové plány vo výške 1,3 miliardy libier (1,45 miliardy eur). Ďalších 2,6 miliardy libier ich stáli kapitálové injekcie na rozšírenie nových centrál mimo Spojeného kráľovstva.



„Doposiaľ len malá časť najväčších kótovaných firiem zverejnila možné náklady, čo znamená, že toto číslo bude pravdepodobne len kvapkou v mori v rámci príprav na podnikanie po brexite,“ povedal Ali.



Presuny pracovných miest zatiaľ výrazne zaostávajú za odhadmi konzultačných firiem po referende o brexite v júni 2016, keď varovali pred sťahovaním desiatok tisíc pozícií do EÚ.



Spoločnosť EY uviedla, že Dublin zostáva najobľúbenejšou destináciou a Luxembursko ho dobieha.