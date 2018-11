Bánovce nad Bebravou chcú v roku 2019 hospodáriť so sumou 16 mil. eur

Bežné príjmy mesta by mali v roku 2019 dosiahnuť 15.248.625 eur, bežné výdavky 14.800.752 eur. Kapitálové príjmy naplánovalo mesto v rozpočte na sumu 3000 eur.

Bánovce nad Bebravou 7. novembra (TASR)- Samospráva Bánoviec nad Bebravou chce budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Svoje celkové príjmy, ako i celkové výdavky naplánovala zhodne na 16.058.455 eur. Návrh rozpočtu na budúci rok schválili bánovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu.



Bežné príjmy mesta by mali v roku 2019 dosiahnuť 15.248.625 eur, bežné výdavky 14.800.752 eur. Kapitálové príjmy naplánovalo mesto v rozpočte na sumu 3000 eur, kapitálové výdavky majú dosiahnuť 786.667 eur. Príjmové finančné operácie sú vo výške 806.830 eur a výdavkové vo výške 471.036 eur.



Výnos z dane z príjmov fyzických osôb by mal v Bánovciach nad Bebravou podľa plánov radnice dosiahnuť budúci rok 7,6 milióna eur, ďalších asi 1,4 milióna eur majú tvoriť príjmy z daní a poplatku za odpady. "Plnenie príjmov rozpočtu mesta by mal v roku 2019 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a ostatných mimorozpočtových zdrojov," skonštatovala ďalej samospráva v návrhu rozpočtu.



Celkové príjmy mesta sú oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2018 zvýšené o 10,1%, vplyv na to má jednak nárast podielových daní a dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon kompetencií v oblasti školstva, ako i zapojenie naakumulovaného rezervného fondu z minulých období na realizáciu investícií.



Samospráva očakáva v budúcom roku i nárast výdavkov, a to na 109,6%. Vyššie bežné výdavky odôvodnila opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe, vyššími mzdovými výdavkami na prácu v sviatky, v noci a cez víkend, tiež zvýšenými nákladmi na zimnú údržbu a vyššími výdavkami na nakladanie s odpadmi. V prípade kapitálových výdavkov mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investícií, ktoré nie je možné zahrnúť do rozpočtu pre nedostatok financií. "Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti a zdroje financovania rozvojových programov a prehodnotiť spôsob využívania svojho majetku," upozornila radnica.



Mesto chce budúci rok okrem iného zabezpečiť aktualizáciu územného plánu za 15.000 eur, ďalších 40.000 eur chce investovať do projektových dokumentácií. Sumu 50.000 eur naplánovala radnica na realizáciu kolumbária, 75.000 eur na rekonštrukciu parku a asi 86.304 eur na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Samospráva má v pláne investovať ďalšie financie aj do dostavby zimného štadióna či do opráv ciest v prímestských častiach a objektov svojich základných a materských škôl.