Banskí odborári spustili petíciu za zachovanie ťažby na hornej Nitre

Odborári v tejto súvislosti zdôrazňujú, aby ich kompetentní nevyháňali z regiónu, ktorí vybudovali. Zároveň však podotýkajú, že po doťažení uhoľných zásob sú pripravení na transformáciu regiónu.

Prievidza 24. apríla (TASR) - Hornonitrianski banskí odborári apelujú na zachovanie ťažby uhlia na hornej Nitre. V tejto súvislosti spúšťajú petíciu pod názvom Neberte prácu baníkom! Dôvodom tohto ich kroku je, že diskusia o budúcnosti baníctva sa podľa nich nevedie na odbornej, ale výlučne politickej úrovni.



"Situácia je kritická. Hornej Nitre reálne hrozí sociálna nestabilita. Apelujeme preto na všetkých slušných a pracovitých ľudí, aby podporili baníkov a nepripravili 4000 baníckych rodín o živobytie skôr, kým nebude pre nich zabezpečené adekvátne pracovné uplatnenie," uviedol v utorok Jozef Talian, predseda Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR (ZO OZ PBGN) Hornonitrianskych baní Prievidza.



Odborári v tejto súvislosti zdôrazňujú, aby ich kompetentní nevyháňali z regiónu, ktorí vybudovali. Zároveň však podotýkajú, že po doťažení uhoľných zásob sú pripravení na transformáciu regiónu. "Podľa Európskej únie má byť postupná a sociálne spravodlivá. Dnes sme v stave, že nové projekty sú len na papieri. Financie Európskej únie na ich realizáciu bude možné čerpať až po roku 2020," podotkol Talian.



Klamstvami a polopravdami vytvorená atmosféra podľa jeho tvrdenia vyústila do hlasovania poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja o novom územnom pláne regiónu a ak ho poslanci neschvália, zabránia pokračovaniu ťažby v rámci otvoreného ložiska. "Pripravované 12. pole Nováky znamená pre nás zamestnanosť a sociálne istoty pre naše rodiny po roku 2023. Neexistuje žiadne oficiálne vyjadrenie zástupcov Slovenských elektrární, že životnosť Elektrárne Nováky končí v roku 2021. Naopak, potvrdili, že sú pripravení ju prevádzkovať v zmysle platného uznesenia vlády z dôvodu energetickej bezpečnosti štátu do roku 2030," ozrejmil s tým, že aj takmer osem desaťročí ťažby na nováckom uhoľnom ložisku poskytuje dostatok dôkazov, že ťažba uhlia nikdy nemala a ani nebude mať nepriaznivý vplyv na liečivé vody Kúpeľov Bojnice.



"Nezodpovedné rozhodnutie poslancov nie je len hazardom s pracovnými príležitosťami a so životom baníckych rodín. Na baníctvo sú naviazané aj tisícky ďalších pracovných miest. Zabráňme spoločne hroziacemu sociálnemu kolapsu hornej Nitry," dodal predseda ZO OZ PBGN.