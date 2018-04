Barcal: Haniska čaká na viac informácií ohľadom priemyselného parku

To, že vydaním osvedčenia o strategickom parku Haniska má predkupné právo na príslušné pozemky štát, hodnotí starosta pozitívne.

Bratislava/Košice 20. apríla (TASR) – Udelenie statusu významnej investície strategickému parku Haniska pri Košiciach, ktorý v piatok schválila vláda, obec víta. Jej starosta Miloš Barcal však zároveň poukazuje na mínusy, ktoré to pre nich môže znamenať.



"Čakáme na podrobnosti, pretože nevieme, čo to znamená, či nás to nejako obmedzí, alebo nám to pomôže. Je to prvýkrát tu v okolí a druhýkrát na Slovensku, pokiaľ viem," uviedol pre TASR Barcal.



To, že vydaním osvedčenia o strategickom parku Haniska má predkupné právo na príslušné pozemky štát, hodnotí starosta pozitívne. "Ak to má obmedziť špekulantov, ktorí by oklamali našich ľudí, tak to určite vítame," povedal Barcal s tým, že bližšie informácie o potenciálnych investoroch nemá.



Príchod investorov môže podľa jeho slov obci pomôcť, čo sa týka dane z nehnuteľnosti a blízkosťou zamestnania, ako však povedal, všetko má aj svoje mínusy. "Sme tu obklopení samou infraštruktúrou, alebo neviem, ako to mám nazvať. Máme tu medzinárodnú cestu prvej triedy do Maďarska, rýchlostnú cestu R4, bude sa tu R2 napájať, letisková dráha začína v našom katastri, je tu U. S. Steel, máme tu širokorozchodnú, úzky rozchod, veľkú stanicu, trafostanicu, neviem čo tu ešte nie je. Už sa nám veľmi 'zapriemyselňovať' nechce, lebo tu nemáme kúsok prírody. Ťažko povedať, či to bude prínos, alebo nie," skonštatoval pre TASR Barcal.



Z návrhu MH SR, ktorý v piatok schválil na svojom rokovaní vládny kabinet vyplýva, že strategický park Haniska na východnom Slovensku získal status významnej investície. Realizáciou stavby sa podľa MH SR zabezpečí príprava územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja.



"Pôjde o jeden z najväčších strategických parkov v SR. Prevažná časť stavby sa nachádza v najmenej rozvinutom okrese Košice-okolie, v katastrálnych územiach Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa a Sokoľany. Iba marginálna časť stavby sa nachádza v katastrálnom území Šaca, okres Košice II," uviedol v materiáli rezort hospodárstva.



Investorov v parku v Haniske šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) nechcel konkretizovať. "Nebudem konkretizovať žiadne meno, nerobievam to a nebudem to robiť ani v tomto prípade," doplnil. Potenciálnym investorom podľa jeho slov vadí predčasné prezradenie ich mena. "Nebudem komentovať," uviedol Žiga na otázku, či MH SR rokuje s nejakou významnou automobilkou.