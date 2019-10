Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Barcelona 19. októbra (TASR) - Barcelona chce zaviesť novú turistickú daň. Mestská rada sa dohodla, že požiada katalánsky parlament o právo zaviesť miestny príplatok k regionálnej turistickej dani, ktorá sa vyberá od roku 2012. Informovali o tom španielske médiá.Podnikatelia v turistickom priemysle sa však obávajú, že toto opatrenie prichádza v zlom čase, po nedávnom kolapse britskej cestovnej kancelárie (CK) Thomas Cook, ktorá otriasla dovolenkovými rezortmi v Španielsku.V Španielsku si turistickú daň zatiaľ účtujú len Katalánsko a Baleárske ostrovy, medzi ktoré patria Malorka aj Ibiza.Turistické dane sa vyberajú v mnohých európskych krajinách. Dlhoročné skúsenosti však ukazujú, že to nemalo významný vplyv na cestovný ruch. Španielski hotelieri sú aj napriek tomu proti nim. Navyše, iniciatíva Barcelony prichádza v čase, keď španielska ekonomika vykazuje známky spomalenia a cestovný ruch v krajine klesá.Katalánsko zaviedlo daň z ubytovania turistov už v roku 2012 a Baleárske ostrovy ho nasledovali v roku 2016. V regióne Valencie, ktorý tiež priťahuje veľké množstvo turistov, sa však koaliční partneri Compromís a Socialistická strana (PSOE) nevedia na tejto otázke dohodnúť.V Katalánsku a na Baleárskych ostrovoch sa platí turistická daň za nocľah v hosteloch, hoteloch a dovolenkových prenájmoch, zatiaľ čo výletné lode platia za zakotvenie v prístave. Poplatok sa pohybuje od 0,45 do 5 eur na osobu a deň v závislosti od typu ubytovania a lokality. V minulom roku vybralo Katalánsko na dani z turizmu 56 miliónov eur, z toho polovicu v Barcelone. A Baleárske ostrovy získali dohromady 122,7 milióna eur.Hlavným cieľom daní bolo získať finančné prostriedky na nápravu škôd spôsobených masovým cestovným ruchom na životnom prostredí a miestnom kultúrnom dedičstve. Už v čase ich schválenia boli tieto dane terčom kritiky ubytovacích zariadení, ktoré sa obávali poklesu klientov. Ukazuje sa však, že mali iba malý vplyv a dokonca nepomohli ani znížiť nadmerný počet turistov ako v Barcelone, tak na Baleároch.Od zavedenia dane na Baleárskych ostrovoch v roku 2016 sa počet zahraničných turistov v skutočnosti zvýšil z 12,9 milióna na 13,8 milióna v roku 2018. V Katalánsku počet turistov vzrástol o 23 % od zavedenia poplatku v roku 2012. Komplexná správa vypracovaná v roku 2017 pre španielske ministerstvo financií potvrdila, že poplatky mali len veľmi malý negatívny vplyv na cestovný ruch.Josep Andreu Casanovas z Barcelonskej univerzity nedávno v článku, ktorý uverejnil časopis Economic Magazine of Catalonia, zverejnil výsledky štúdie o vplyve dane na príchod turistov.Priznáva to aj skupina lobistov v cestovnom ruchu Exceltur." varoval viceprezident skupiny José Luis Zoreda.Lobistická skupina pripomína, že Španielsko v uplynulých rokoch ťažilo aj z toho, že turisti sa vyhýbali politicky nestabilným regiónom v Turecku, Egypte a Tunisku. To sa však môže opäť rýchlo zmeniť.Manel Casals, generálny riaditeľ skupiny hotelov Gremi d'Hotels de Barcelona, zase tvrdí, že iniciatíva mestskej radyOznačil ju zaNa Baleárskych ostrovoch majitelia hotelov, ktorí zápasia s dôsledkami kolapsu britského cestovného gigantu Thomas Cook, teraz požadujú odstránenie dane.Hotelový priemysel tiež považuje turistické dane za "nekalé", pretože sa zameriavajú iba na ubytovacie zariadenia, a nie na reštaurácie, dopravu, múzeá alebo zábavu.