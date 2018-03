Barclays zaplatí USA v kauze hypotekárnych papierov pokutu 2 mld. USD

Banka si urovnaním zabezpečí stiahnutie žaloby, ktorú na ňu ministerstvo spravodlivosti podalo v decembri 2016.

New York 30. marca (TASR) - Britská banka Barclays zaplatí v Spojených štátoch pokutu 2 miliardy USD (1,62 miliardy eur) za svoju úlohu v hypotekárnej a následne finančnej kríze. Dohodu oznámilo vo štvrtok (29.3.) americké ministerstvo spravodlivosti. Navyše, USA išli ešte ďalej a pokutu v tejto kauze zaplatia aj dvaja bankári.



Banka si urovnaním zabezpečí stiahnutie žaloby, ktorú na ňu ministerstvo spravodlivosti podalo v decembri 2016. V nej britskú banku obvinilo z klamania investorov pri predaji rizikových cenných papierov krytých hypotékami v rokoch 2005 až 2007, v dôsledku čoho investori prišli o miliardy dolárov. Podľa ministerstva banka investorom poskytovala nepravdivé informácie o kvalite hypoték.



Barclays je tak ďalšou z veľkých bánk, ktoré sa v USA dohodli na zaplatení pokuty za aktivity predchádzajúce finančnej kríze. Takto zaplatili v minulých rokoch pokuty Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America či Citigroup.



Podľa šéfa Barclays Jesa Staleyho je dohoda "férová a primeraná". Zároveň dodal, že vyriešenie tejto záležitosti bolo pre súčasný manažment banky prioritou.



Okrem 2 miliárd USD pre Barclays, samostatne zaplatia pokutu aj dvaja bývalí manažéri banky, Paul Menefee a John Carroll. Obaja súhlasili so zaplatením pokuty, vinu podobne ako Barclays popierajú. V rámci dohody zaplatia bankári spoločne na pokute 2 milióny USD, čím sa pre nich prípad uzavrie.



(1 EUR = 1,2321 USD)