Bardejovské kúpele plánujú vybudovať golfové ihrisko a parkovací dom

Bardejov 14. júna (TASR) – Bardejovské kúpele plánujú viacero investičných aktivít. Doteraz sa im podľa technického riaditeľa kúpeľov Jozefa Baču podarilo za približne 230.000 eur zrekonštruovať budovu Kúpeľnej dvorany, ktorá slúži pre klientov na večerné zábavy, usporiadanie osláv, svadieb a iných udalostí.



"Okrem iného tam zabezpečujeme aj stravovanie pre našich zamestnancov. V závere roka by sme radi kompletne zrenovovali prvé poschodie v hoteli Ozón, upravili terasu a schody pred hotelom. V tohtoročnom investičnom zámere máme i kompletnú výmenu dlažby pred Kúpeľnou kolonádou a rekonštrukciu viliek Eta a Marína," uviedol Bača.



Tempo modernizácie kúpeľov je podľa neho prispôsobené generovaniu vlastných zdrojov na splácanie pôžičiek. Rozvojové zámery kúpeľov na najbližšie roky počítajú s obnovením hotela Dukla a jeho prístavbou, výstavbou golfového ihriska, vonkajším wellness hotela Ozón, s novými parkovacími plochami, novou promenádou a 'šarišskou karčmou'.



"Budúci športový areál neďaleko od vstupu do areálu kúpeľov bude mať na ploche 24 hektárov golfové ihrisko s deviatimi jamkami. Výška investície s celým zázemím predstavuje zhruba 1.200.000 eur, ale areál bude postavený po častiach, tak ako sa podarí vykúpiť pozemky. Projekčne je pripravená i promenáda, ktorá bude smerovať k hotelu Alžbeta. Onedlho by sme mali začať s výstavbou vonkajšieho wellness hotela Ozón, s odhadovanými nákladmi približne 2.000.000 eur. Pokračujú prípravné práce na svojráznu 'šarišskú karčmu' v budove zvanej Karoly, ktorá má teraz štatút národnej kultúrnej pamiatky. Najnáročnejšia rekonštrukcia čaká historický hotel Dukla, pôvodne hotel Sczéchenyi, neskôr Slávia. Čas výstavby a predpokladané náklady nie sú uzavreté, odhady sú na úrovni približne 12.000.000 eur. Z pôvodnej stavby zostane skelet a pribudne prístavba pre asi 150 osôb," priblížil Bača.



V spolupráci s mestom Bardejov chcú kúpele vybudovať na terajšom parkovisku pri vstupe parkovací dom. Dôvodom je vysoký počet jednodňových návštevníkov vybudovať i parkovací dom.



"Rozpočet je na 2,3 milióna eur. Malo by to byť vybudované v spolupráci s mestom Bardejov na začiatku kúpeľov. Malo by to mať tri poschodia s kapacitou približne 300 áut. Štúdia je na mestskom úrade. Prebiehajú rokovania. Ak by sme do toho išli začiatkom budúceho roka, do polroka by to mohlo byť postavené," doplnil Bača.



Za posledné desaťročie kúpele podľa Baču investovali do svojho rozvoja, vrátane liečebnej starostlivosti, ubytovania a športového vyžitia pre klientov približne 15.000.000 eur.