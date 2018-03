Barkindo: Dohoda o znížení ťažby obnoví stabilitu na trhu s ropou

Veľkí producenti z OPEC aj mimo nej, vrátane Ruska, sa vlani dohodli na predĺžení dohody o znížení ťažby dohromady o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne do konca roka 2018.

Baku 19. marca (TASR) - Generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Mohammed Barkindo dúfa, že dohoda veľkých producentov o znížení ťažby, pomôže obnoviť stabilitu na globálnom trhu s komoditou. Vyhlásil to v pondelkovom rozhovore pre azerbajdžanskú televíznu stanicu Real TV počas návštevy v tejto krajine.



Dodal, že krajiny produkujúce ropu, členovia aj nečlenovia kartelu, ktoré sa pripojili k dohode, sa teraz sústredia na jej predĺženie aj po decembri 2018.



Veľkí producenti z OPEC aj mimo nej, vrátane Ruska, sa vlani v novembri dohodli na predĺžení dohody o znížení ťažby dohromady o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne do konca roka 2018.



"Momentálne sa zameriavame na dosiahnutie našich cieľov," povedal pre Real TV Barkindo, podľa ktorého by v priebehu roka malo dôjsť k obnoveniu stability na trhu.



Nasledujúca schôdza ministrov ropného priemyslu z krajín OPEC, vrátane Azerbajdžanu, sa uskutoční v júni, pričom ministri môžu upraviť dohodu na základe podmienok na trhu.



Barkindo sa dnes stretne aj s azerbajdžanským ministrom energetiky, aby pokračovali v dialógu o úlohe Azerbajdžanu.



"Budúcnosť a strategické záujmy Azerbajdžanu sú v OPEC," vyhlásil.



Produkcia ropy v Azerbajdžane dosiahla vo februári 806.000 barelov denne, čo je mierny pokles oproti 814.600 barelov/deň v januári.