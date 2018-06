Britská obchodná komora očakáva najslabší rast britskej ekonomiky

Obchodná komora oznámila, že počíta so slabými vyhliadkami vo viacerých oblastiach vrátane spotrebiteľských výdavkov, firemných investícií a obchodu.

Londýn 18. júna (TASR) - Britská ekonomika by mala tento rok zaznamenať najslabšie tempo rastu od finančnej krízy, varovala v najnovšom odhade Britská obchodná komora (BCC). Dôvodov je viacero, k hlavným však patria neistota okolo odchodu Británie z Európskej únie a hroziace obchodné vojny.



Obchodná komora v najnovšej prognóze, ktorú zverejnila spoločnosť BBC, uviedla, že tento rok by britská ekonomika mala vzrásť o 1,3 %. Pôvodne počítala s rastom na úrovni 1,4 %. Ak sa súčasná prognóza vyplní, podľa BCC "to bude najslabší rast za kalendárny rok od roku 2009, keď ekonomika zápasila s dôsledkami svetovej finančnej krízy". Dôvodom podľa nej je neistota v dôsledku brexitu, ale aj hrozba obchodných vojen, rast úrokových sadzieb a ceny ropy.



Aj odhad na rok 2019 BCC mierne zhoršila. Pôvodne odhadovala budúcoročný rast ekonomiky na úrovni 1,5 %, teraz počíta s tým, že dosiahne 1,4 %.



Obchodná komora dodala, že počíta "so slabými vyhliadkami" vo viacerých oblastiach vrátane spotrebiteľských výdavkov, firemných investícií a obchodu. Podľa nej bude niekoľko najbližších rokov "pre firmy v Británii náročným obdobím".



Vyzvala preto vládu, aby čo najrýchlejšie riešila otázku neistoty, ktorej podniky čelia, ako aj prijala opatrenia v iných oblastiach, napríklad pomohla firmám riešiť súčasný problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.



"Desať rokov od nástupu svetovej finančnej krízy (2008) čelí Británia ďalšiemu dlhšiemu obdobiu slabého hospodárskeho rastu, pričom dôvodom je neistota spojená s vývojom na domácom trhu aj v zahraničí," povedal generálny riaditeľ BCC Adam Marshall. Ako dodal, prognóza BCC by preto mala vláde slúžiť ako budíček.