Belgická centrálna banka zamestná etických hakerov na ochranu bánk

Podľa RTBF centrálna banka túto informáciu potvrdila so spresnením, že sa chystá zamestnať etických hakerov, ktorí budú cielene napádať počítačové systémy domácich bánk.

Brusel 20. júla (TASR) - Národná banka Belgicka (BNB) oznámila, že na budúci rok využije služby niekoľkých počítačových pirátov, aby zistila, či sú belgické banky dostatočne chránené pred počítačovými útokmi. Uviedla to v piatok rozhlasová a televízna stanica RTBF.



Podľa RTBF centrálna banka túto informáciu potvrdila so spresnením, že sa chystá zamestnať "etických hakerov", ktorí budú cielene napádať počítačové systémy domácich bánk. Takzvané "autopirátstvo" znamená kombináciu počítačových techník a využívania ľudských nedostatkov pri posielaní podozrivých e-mailov zamestnancom v snahe dostať sa do počítačových systémov bánk a zistiť mieru ich ochrany.



"Ide o dlhodobý proces a myslím si, že aj pre počítačové obranné systémy je veľmi ťažké uvedomiť si, že niektoré z týchto útokov boli pravdepodobne úspešné, že sú už v systéme, ale zatiaľ sa nijak neprejavili," uviedol pre RTBF Fabian Vandenreydt, predseda predstavenstva B-Hive Europe. Táto finančno-technická platforma so sídlom v Bruseli združuje začínajúce podniky zo sveta financií, veľké banky a poisťovne. Jednou z jej aktivít je realizácia počítačových útokov pre účely kontroly bezpečnostných systémov.



Vandenreydt pripomenul, že táto technika má zabrániť budúcim počítačovým útokom. Zároveň však dokáže zistiť a zničiť predošlé hakerské zásahy v počítačovom systéme.



Podľa údajov Európskej komisie počítačová kriminalita v EÚ naberá na dynamike: za päť rokov sa negatívne hospodárske vplyvy spojené s kyberkriminalitou zvýšili päťnásobne. RTBF upozornila, že je ťažké odhadnúť skutočné straty, možno však povedať, že Belgicko stráca v dôsledku kyberkriminality dve až tri miliardy eur ročne. Aj to prispieva k tomu, že rastie dopyt po tzv. etických hakeroch, teda počítačových pirátoch, ktorí majú za cieľ pomáhať, a nie škodiť firmám, na ktorých systémy útočia. Nejde o lacnú záležitosť, avšak skutočné hakerské útoky môžu ohroziť existenciu mnohých firiem a bánk.



RTBF upozornila, že môže nastať nedostatok ľudí so správnymi zručnosťami a vedomosťami, a preto je potrebné urýchliť odbornú prípravu takýchto špecialistov vo verejnom aj v súkromnom sektore. Pomôcť by v tomto smere mohli aj peniaze z EÚ, keďže začiatkom júla bol schválený európsky rozpočet na obranu a kybernetickú bezpečnosť vo výške 500 miliónov eur na obdobie 2019-2020.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)