Belgicko sa správa stabilne, má 122.300 milionárov USD

Brusel 9. júla (TASR) - Situácia v Belgicku je pomerne stabilná. Aspoň podľa počtu milionárov v prepočte na americké doláre (USD). Uvádza sa to v analýze poradenskej spoločnosti Capgemini zverejnenej v utorok. Spoločnosť vo svojej už 23. správe o globálnom bohatstve uviedla, že v Belgicku v roku 2019 žije 122.300 milionárov.



Podľa údajov tlačovej agentúry Belga to znamená, že takmer jeden zo 100 Belgičanov by sa za posledný rok mohol pochváliť, že vlastní najmenej milión USD. Táto štatistika však nezohľadňuje cenu rodinného domu (oficiálnej adresy) ani hodnotu umeleckých či zberateľských exponátov vo vlastníctve občanov.



Správa spoločnosti Capgemini naznačila, že voči situácii z predošlého roku vo svete ide o mierny pokles dolárových milionárov - o 0,3 percenta. V Belgicku bol ročný pokles na úrovni 0,2 percenta (300 osôb), avšak celková hodnota majetku Belgičanov zostala porovnateľná s vlaňajškom, upozornil viceprezident Capgemini Robert van der Eijk.



Takmer tretina (31,9 percenta) aktív dolárových milionárov z Belgicka je v hotovosti (euro) alebo v ekvivalente cudzích mien, kým 22,2 percenta predstavovali akcie na burze a 15,5 percenta investície do nehnuteľností. Podiel hotovosti v Belgicku je výrazne vyšší ako celoeurópsky priemer (28,3 percenta) alebo celosvetový priemer (27,9 percenta).



Dôvodom tejto situácie je podľa správy Capgemini "stávka na istotu", keď milionárov do značnej miery zneistili výkyvy na akciových trhoch spojené aj s neistotou okolo americko-čínskych obchodných vzťahov či blížiacim sa dátumom brexitu.



Van der Eijk označil za pozoruhodné, že počet dolárových milionárov v susednom Holandsku je dvakrát vyšší ako v Belgicku. Dôvodom je väčšia prítomnosť nadnárodných spoločností v Holandsku a tiež charakter Holanďanov, ktorí "sú viac podnikaví a sú ochotní aj viac riskovať".



(spravodajca TASR Jaromír Novak)