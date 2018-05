Beljajev: Nebudujem súkromný rybník, V. Remišová nezmyselne konštruuje

Podnikateľ Alexej Beljajev uviedol, že na Slovensku už roky riadne podniká, zamestnáva tisíce ľudí a riadne platí dane aj odvody.

Bratislava 14. mája (TASR) - Podnikateľ Alexej Beljajev tvrdí, že nebuduje súkromný rybník. Poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová podľa neho nezmyselne konštruuje.



"V lokalite Važca, kde vlastním rodinný dom, som ako podnikateľ v poľnohospodárstve riadne a v súlade so zákonom požiadal o dotáciu na vybudovanie rybníka. Ten bude slúžiť nielen ako rekreačná zóna pre verejnosť, ale napríklad aj ako rezervoár vody pre hasičov, respektíve ako vodné teleso, ktoré v časoch veľkých dažďov prebytočnú vodu zachytí," opísal Beljajev vo svojom pondelkovom stanovisku.



Doplnil, že zo žiadanej dotácie mu bola priznaná približne polovica. "A samotné náklady na celý projekt budú približne dvojnásobné," uviedol.



Beljajev tak reagoval na piatkovú (11.5.) tlačovú konferenciu OĽaNO, kde predstavitelia hnutia informovali o tom, že ministerstvo pôdohospodárstva priznalo dotáciu vo výške 330.000 eur aj veľkopodnikateľovi Beljajevovi. Podľa poslancov má byť určená na výstavbu rybníka k jeho rodinnému domu.



Remišová doplnila, že Beljajev v žiadosti o dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva písal o rozvoji cestovného ruchu a náklady na rybník uviedol vo výške viac ako 600.000 eur. O dva mesiace neskôr však v oznámení pre okresný úrad podľa nej písal o privátnom areáli pri jeho rodinnom dome a náklady na rybník určil vo výške 78.000 eur.



"Tlačovú konferenciu poslankyne Veroniky Remišovej a tvrdenia, ktoré predniesla aj v súvislosti s mojou osobou, považujem za príklad zlomyseľného populizmu politika, ktorý nedokáže priniesť žiadnu zmysluplnú tému. Namiesto toho vytvára nezmyselné a väčšinou aj úplne nepravdivé konštrukcie. Závery, ktoré vyvodila aj voči mojej osobe, ma urážajú a v súčasnosti ich skúmajú moji právnici," dodal Beljajev v stanovisku.



Pripomenul, že v Poprade vlastní Tatravagónku Poprad, postavil si preto v danej lokalite dom. "Projekt rybníka vznikol ako idea na zlepšenie situácie s vodou na danom území. Bol riadne odkonzultovaný na všetkých príslušných úrovniach, schválený a v danej lokalite aj vítaný," opísal Beljajev.



Dodal, že na Slovensku už roky riadne podniká, zamestnáva tisíce ľudí a riadne platí dane aj odvody. "Podnikám v ťažkom priemysle, kde oživujeme, alebo nanovo budujeme kapacity, na ktoré generácie politikov po Novembri 1989 doslova zabudli. Naše know-how, skúsenosti, kvalitu a inovácie vyvážame do celého sveta," konštatoval.



Má preto podľa vlastných slov množstvo námetov na zmysluplnú politickú prácu, ktorá by smerovala k reálnym riešeniam pre reálnych ľudí a k zvyšovaniu kvality života v krajine.