Best Buy dosiahol v 1. kvartáli vyšší, ako očakávaný zisk

Spoločnosť uviedla, že jej zisk za 1. štvrťrok, ktorý sa skončil 4. mája 2019, sa zvýšil na 265 miliónov USD (237,22 milióna eur).

New York 23. mája (TASR) - Americká spoločnosť Best Buy, ktorá je najväčším predajcom elektroniky v USA, dosiahla v 1. kvartáli obchodného roka 2019/2020 vyšší, ako očakávaný zisk. Prispel k tomu väčší odbyt na domácom trhu.



Spoločnosť uviedla, že jej zisk za 1. štvrťrok, ktorý sa skončil 4. mája 2019, sa zvýšil na 265 miliónov USD (237,22 milióna eur), čo predstavuje 98 centov na akciu, z 208 miliónov USD, alebo 72 centov/akcia v rovnakom období vlani.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 1,02 USD na akciu, čo je viac ako 86 centov/akcia, ktoré očakávali analytici.



Tržby spoločnosti v 1. kvartáli vzrástli o 0,4 % na 9,14 miliardy USD, čo sa zhoduje s odhadom analytikov. Takzvané porovnateľné tržby, v obchodoch otvorených viac ako rok, stúpli o 1,1 %.



Tržby na domácom trhu pritom vzrástli o 0,8 % na 8,48 miliardy USD, najmä vďaka porovnateľnému nárastu tržieb o 1,3 % a tržbám od spoločnosti GreatCall. Domáce on-line tržby sa zvýšili o 14,5 % na 1,31 miliardy USD.



Zahraničné tržby reťazca však klesli o 5,2 % na 661 miliónov USD, a to najmä v dôsledku negatívnych výmenných kurzov.



Best Buy potvrdila prognózu pre tento finančný rok a očakáva rast porovnateľných tržieb v pásme 0,5 % až 2,5 % a upravený zisk na akciu od 5,45 do 5,65 USD.



(1 EUR = 1,1171 USD)