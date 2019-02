Bez dohody môže znížiť HDP Nemecka minimálne o 0,5 %

Lang odhaduje, že po neriadenom vystúpení Británie z Únie bude HDP Nemecka len tento rok približne o 17 miliárd eur nižší.

Berlín 26. februára (TASR) - Ak Británia opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody, môže to viesť k zníženiu hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka minimálne o 0,5 %. Uviedol to v utorok Joachim Lang, šéf Spolkového združenia nemeckého priemyslu (BDI).



Lang odhaduje, že po neriadenom vystúpení Británie z Únie bude HDP Nemecka len tento rok približne o 17 miliárd eur nižší.



A Británia sa v prípade tzv. tvrdého brexitu pravdepodobne prepadne do recesie.



Šéf BDI v prejave v Berlíne skonštatoval, že krízové opatrenia, ktoré prijali firmy a politici, by mohli zmierniť najhoršie dôsledky neriadeného brexitu, ale jeho negatívnemu vplyvu sa nevyhnú a tvrdo ich zasiahne.