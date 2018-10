Bez nabíjacej infraštruktúry nenastane v Nemecku rozvoj elektromobilov

Veľkou mierou prispieva aj podpora z politickej strany.

Mníchov 21. októbra (TASR) - Nemecká spoločnosť Ionity, ktorá sa špecializuje na budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily, vidí veľké pokroky vo výstavbe infraštruktúry v Nemecku. "So spätným pohľadom vidíme každý rok zdvojnásobenie nabíjacej infraštruktúry," povedal šéf firmy Michael Hajesch.



Veľkou mierou prispieva aj podpora z politickej strany. "Keď tieto systémy naplno využijeme, myslím si, že budeme môcť pohodlne cestovať," poznamenal. Etapa podpory však musí trvať dlhšie, aby bolo možné udržať krok s očakávaným prírastkom elektromobilov na cestách.



Nemecko stále zápasí s nedostatočnou nabíjacou infraštruktúrou, ktorá je spolu s vysokou cenou elektromobilov a ich neraz krátkym dojazdom hlavnou brzdou pre rozvoj elektrickej mobility. Registrácie elektromobilov napriek tomu v poslednom období výrazne stúpli.



Podľa Spolkového združenia pre energetické a vodné hospodárstvo (BDEW) počet nabíjacích staníc do polovice tohto roka dosiahol približne 13.500, čo je o 25 % viac než v rovnakom období minulého roka. K tomu sa pridružuje zhruba 6700 nabíjačiek, ktoré sú verejne dostupné len sčasti, napríklad vo firmách.



Ionity vznikla pred rokom ako spoločný podnik koncernov Volkswagen, Daimler a BMW. Jeho úlohou je vybudovať stanice s vysokým výkonom až do 350 kilowattov popri diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Klienti by tak mohli batérie svojich elektromobilov nabiť v priebehu polhodiny.



Spoločnosť sa zameriava práve na diaľnice, hoci väčšina kapacít je potrebná v mestách. "Až 10 % priemerného ročného nájazdu tvoria diaľkové trasy," myslí si Hajesch. Možnosť rýchleho nabíjania na čerpacích staniciach a odpočívadlách v celej Európe je pritom podstatným faktorom pri rozhodovaní potenciálnych kupcov.



Ionity chce do roku 2020 vybudovať zhruba 400 takýchto rýchlonabíjacích staníc v 23 európskych krajinách. "Sme presvedčení, že tento cieľ aj splníme," hovorí Hajesch. V lete začali budovať prvé stanice a doteraz dokončili 14, ďalších 27 je vo výstavbe.