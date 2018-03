Príprava vstupu RegioJetu do Integrovaného systému je vo finálnej fáze

RegioJet súčasne uvažuje aj nad špeciálnou kampaňou. Na možnosť spolupráce už oslovil spolu s BID aj najväčšieho dopravcu na území hlavného mesta, a to Dopravný podnik Bratislava.

Bratislava 18. marca (TASR) – Prípravy vstupu dopravcu RegioJet, a.s., do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) sú vo finálnej fáze. Pre TASR to potvrdil koordinátor PR a komunikácie RegioJetu Martin Žarnovický aj Eva Kukurová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora IDS BK. Nový dopravca má do dopravného systému vstúpiť 1. apríla.



"Úspešne boli ukončené integračné testy. Dopravcovia zapojení do dopravného systému testovali funkčnosť a prepojenie svojich predajných systémov," uviedla Kukurová. Dopravca zároveň pracuje na úprave všetkých predajných zariadení, tzv. "POPiek", ktoré sa využívajú na predaj cestovných lístkov.



"Do všetkých doplníme čítačky čipových kariet, vďaka ktorým budeme vedieť skontrolovať aj platnosť električeniek, ktoré budeme vo vlakoch od apríla taktiež akceptovať," doplnil Žarnovický. Zariadenie zároveň umožní predaj a tlač bežných cestovných lístkov, ktoré budú platiť v MHD, autobusoch Slovak Lines i regionálnych vlakoch ZSSK.



Ukončené bolo taktiež pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie medzi koordinátorom celého systému a jednotlivými dopravcami. K jej podpisu by malo dôjsť v najbližších dňoch. Následne by sa mala spustiť informačná kampaň. Cestujúci sa praktické a potrebné informácie dozvedia ako na webových stránkach, na infolinkách, profiloch na sociálnej sieti, v predajniach jednotlivých dopravcov, ale aj priamo vo vlakoch nového dopravcu a taktiež z informačných letákov a brožúr.



RegioJet súčasne uvažuje aj nad špeciálnou kampaňou. Na možnosť spolupráce už oslovil spolu s BID aj najväčšieho dopravcu na území hlavného mesta, a to Dopravný podnik Bratislava. "Radi by sme s ním spolupracovali aj do budúcna, napríklad pri koordinácií spojov," priblížil koordinátor PR a komunikácie RegioJetu.



Dopravca už podľa neho taktiež upravil všetky svoje cestovné poriadky a súčasne pripravuje aj novinky v automatickom hlásení zastávok vo vlakoch. "V tých, ktoré sú vybavené elektronickými displejmi, budeme cestujúcich informovať aj o možnostiach prestupu na MHD prostredníctvom elektronickej tabule reálnych odchodov, ktoré budú znázorňovať aj prípadné meškania MHD," dodal Žarnovický.



Vstup RegioJetu do dopravného systému už vlani v júni schválilo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Koncom septembra vyjadrilo súhlas aj hlavné mesto prostredníctvom bratislavských mestských poslancov. Záujem dopravcu o vstup od začiatku víta aj rezort dopravy, ktorý takýto krok podporuje.



RegioJet by mal v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov.



Vlaková linka S70 by mala byť prevádzkovaná od 15-minútových intervalov počas dopravnej špičky po 60-minútové intervaly v ostatných časoch. Pri cestovaní RegioJetom na trase linky S70 budú platiť všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky IDS BK (DPB, Slovak Lines, ZSSK), vrátane turistickej Bratislava Card, ako aj duálna tarifa dopravcu, teda cestovné lístky platné iba na cestu vlakom.