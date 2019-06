Bielorusko plánuje po lete posúdiť škody v dôsledku kontaminácie ropy

Moskva a Minsk sa údajne dohodli, že Rusko dodá do rafinérie Naftan 30.000 ton ropy ako kompenzáciu za výpadky v dodávkach spôsobených kontamináciou.

Minsk 21. júna (TASR) - Bielorusko plánuje posúdiť rozsah škôd, ktoré spôsobila kontaminácia ropy v ropovode Družba, počas jesene. Uviedol to zdroj oboznámený s diskusiami medzi zástupcami Ruska a Bieloruska.



Ako zdroj povedal pre agentúru Reuters, Bielorusko plánuje zhodnotiť škody spôsobené znečistením ropy v Družbe organickými chloridmi po skončení revízií svojich rafinérií. Tie by sa mali uskutočniť v auguste a septembri.



Zdroj zároveň uviedol, že Moskva a Minsk sa dohodli, že Rusko dodá do rafinérie Naftan 30.000 ton ropy ako kompenzáciu za výpadky v dodávkach spôsobených kontamináciou. Obe krajiny podľa neho zároveň diskutujú o možnosti, že by Rusko dodalo Bielorusku ďalších 170.000 ton ropy.