Biely dom odkladá rozhodnutie o clách na oceľ a hliník o 30 dní

Používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 by sa mohlo obmedziť. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za Most-Híd Peter Antal a Tibor Bastrnák. Pokiaľ by s návrhom uspeli, táto pyrotechnika by sa mohla používať iba počas osláv Nového roka.