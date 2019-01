Biely dom zrušil na tento týždeň plánované obchodné rokovanie s Čínou

Obchodný splnomocnenec USA sa mal tento týždeň stretnúť s dvomi čínskymi viceministrami, aby sa pokúsili doriešiť sporné body v obchodných rokovaniach, ktoré sa majú uzavrieť do 1. marca.

Washington 22. januára (TASR) - Biely dom zrušil plánované stretnutie s čínskymi predstaviteľmi, na ktorom sa malo rokovať o obchode. Dôvodom sú pretrvávajúce rozdielne názory medzi obomi stranami na uplatňovanie pravidiel v oblasti duševného vlastníctva.



Obchodný splnomocnenec USA Robert Lighthizer sa mal tento týždeň stretnúť s dvomi čínskymi viceministrami, aby sa pokúsili doriešiť sporné body v obchodných rokovaniach, ktoré sa majú uzavrieť do 1. marca. Stretnutie sa však zrušilo, uviedol pre CNBC zdroj oboznámený so záležitosťou.



Ak sa Washington a Peking nedohodnú na dohode, ktorá by natrvalo vyriešila vzájomné obchodné spory, americký prezident Donald Trump zrejme posilní trestné clá na približne polovici čínskeho dovozu do USA.