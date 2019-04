J. Bíreš: Certifikácia mliekarní na vývoz do Číny je otázka 2 mesiacov

Otvorenie obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkami s Čínou by mohol naštartovať slovenský mliekarenský priemysel a tým aj farmárov.

Dubrovník 12. apríla (TASR) – Slovenské mliekarne by mohli začať vyvážať mlieko do Číny v priebehu dvoch mesiacov. Toľko totiž bude približne trvať ich certifikácia Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR, ktorú umožňuje v piatok podpísaná dohoda medzi Čínou a Slovenskom. Informoval o tom po podpise dohody v chorvátskom meste Dubrovník ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš.



"Tento proces treba dokončiť, ale podpísanie protokolu je naozaj otvorenie cesty," povedal Bíreš. Záujemcovia o certifikáciu svojich prevádzok budú podľa neho čakať na tento doklad približne dva mesiace, pretože žiadosť o certifikáciu musí odsúhlasiť aj čínska strana.



Otvorenie obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkami s Čínou by mohol naštartovať slovenský mliekarenský priemysel a tým aj farmárov. Tí sa dlhodobo sťažujú na nízke výkupné ceny mlieka, ktoré v minulosti nepokrývali ani výrobné náklady. Aj preto sa počet kusov hovädzieho dobytka na Slovensku dlhodobo znižuje.



Podpísaná dohoda však neumožňuje dovoz mlieka zo zahraničia. "Musí to byť slovenské mlieko, pretože zásadou tohto protokolu a certifikácie je, že surovina musí pochádzať zo Slovenska," spresnil Bíreš. "Ja verím že to pomôže aj slovenským farmárom," dodal.



Osobitný spravodajca TASR Vlastimil Rezek