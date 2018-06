Spor medzi USA a ďalšími štátmi má ohrozovať svetovú ekonomiku

BIS okrem protekcionizmu považuje za riziko potenciálne politické deformácie a turbulencie, napríklad v Taliansku alebo Španielsku.



Bazilej 24. júna (TASR) - Obchodný spor medzi USA a ďalšími veľkými ekonomikami naďalej eskaluje. Experti a šéfovia koncernov dôrazne varujú pred dôsledkami ďalšieho vyostrenia konfliktu.



Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) varuje pred mnohými rizikami, ktoré ohrozujú svetovú ekonomiku. Jedným z najväčších nebezpečenstiev je podľa nej vyostrenie obchodného konfliktu medzi USA a ďalšími veľkými ekonomikami. Dôsledky môžu byť ďalekosiahle, ak konflikt ohrozí otvorený, multilaterálny obchodný systém, uviedla BIS vo svojej správe o ekonomike.



BIS požaduje od vlád reformy, a to predovšetkým konsolidáciu rozpočtov a zníženie vysokých štátnych dlhov. Centrálne banky by mali pokračovať v normalizácii menovej politiky, musia však pozorne monitorovať potenciálne riziká. BIS sa tiež vyslovila za zvýšenie flexibility trhov práce a tovarov.



Šéfovia nemeckých koncernov počas víkendu zdôraznili dôležitosť voľného obchodu pre ekonomiku. "Ak umelo zdražíme tovary clami alebo obchodnými bariérami, znížime príjem obyvateľstva. To ohrozí pracovné miesta a blahobyt," uviedol šéf Conti Elmar Degenhart. Šéf Daimleru Dieter Zetsche zdôraznil, že kľúčovými faktormi prosperity sú inovácie a voľný obchod.