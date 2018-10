Blízko černobyľskej atómky sprevádzkovali prvú solárnu elektráreň

Ukrajina ešte stále pokrýva viac ako 50 % spotreby elektrickej energie z jadrových kapacít.

Pripiať 5. októbra (TASR) - Na Ukrajine v blízkosti havarovanej černobyľskej atómky symbolicky uviedli do prevádzky prvú solárnu elektráreň. Na podujatí sa v piatok zúčastnili aj predstavitelia nemeckého investora Enerparc AG.



Elektráreň má inštalovaný výkon jeden megawatt. Slávnosť mala len symbolický význam, lebo zariadenie dodáva energiu do verejnej rozvodnej siete od júla.



Ukrajina ešte stále pokrýva viac ako 50 % spotreby elektrickej energie z jadrových kapacít.



Štvrtý blok černobylskej elektrárne vybuchol v apríli 1986. Ľudia sa museli od nej vysťahovať do vzdialenosti 30 kilometrov. Okolo elektrárne zostáva ochranné pásmo o rozlohe 2600 štvorcových kilometrov.



V roku 2016 pozostatky zničeného reaktora prikryli experti 100 metrov vysokým oceľovým štítom. Nahradil starý a nespoľahlivý betónový sarkofág, ktorý bol vybudovaný krátko po katastrofe.



Kyjevská vláda plánuje v ochrannej zóne okolo atómky postaviť ďalšie solárne a veterné energetické parky.