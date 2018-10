Blokchain ako príležitosť pre napredovanie verejného sektora

Medzi expertov, ktorí budú prednášať na BLOCKWALKS 2018 patria:

•Nick Szabo – kľúčový expert, blockchain, priekopník v oblasti cryptocurrency a smartcontractov, považovaný za Satoshiho Nakamota, USA

• Henrik Hjelte - CEO, Chromaway, Švédsko

• Max Kaye - spoluzakladateľ a CTO, SecureVote, Austrália

• Leonardo Gammar - CEO, Agora, Švajčiarsko

• Bruno Alves – politický poradca pre Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, Európska komisia, Belgicko

• a mnoho ďalších

Bratislava 2. októbra (OTS) - Konferencia je organizovaná občianskym združením PUBLICUM, o.z. pod odbornou záštitou medzinárodnej poradenskej spoločnosti BDO.Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť a príďte do priestorov Bratislavského hraduna unikátnu konferenciu BLOCKWALKS plnú nadšencov technológie blockchaina vládnych predstaviteľov z celého sveta.Priemyselná revolúcia v digitalizácii a rýchly rast technológie blockchain zohrávajú kľúčovú úlohu pri napredovaní verejného sektora. V nadchádzajúcich rokoch budú mať nezastupiteľnú úlohu a silný vplyv na širšie zmeny v našej spoločnosti ako celku. Konferencia BLOCKWALKS je organizovaná za účelom rozpútania diskusií o tom, ako budú tieto zmeny vplývať na nás, a ako tieto zmeny môžu ovplyvniť náš prospech a pokrok.Využitie technológie blockchain má veľký potenciál aj vo verejnom sektore. Práve prostredníctvom konferencie BLOCKWALKS budú mať jednotliví vládni predstavitelia možnosť stretnúť pilotné projekty, ktoré sa venujú implementácii tejto technológie vo verejnom sektore.V blízkej budúcnosti môže technológia blockchain napomôcť verejnému sektoru, napríklad digitalizovať existujúce záznamy a spravovať ich v rámci zabezpečenej infraštruktúry. IT oddelenia môžu vytvoriť napríklad pravidlá a algoritmy (tzv. smartcontract-y), ktoré umožňujú automatické zdieľanie údajov v blockchaine s tretími stranami po splnení preddefinovaných podmienok. V dlhodobom horizonte môže táto technológia dokonca umožniť jednotlivcom a organizáciám získať priamu kontrolu nad všetkými informáciami, ktoré o nich verejný sektor uchováva. Táto úroveň transparentnosti a bezpečnosti by mohla uľahčiť verejnému sektoru dosiahnutie sieťových verejných služieb.Súčasťou konferencie budú, ktorí už majú s blockchainom skúsenosť vo verejnom sektore, či vidia v blockchaine príležitosť práve pre napredovanie verejného sektora.Jednotlivé prednášky budú oživené, investormi, nadšencami, pedagógmi, profesormi, odborníkmi a vývojármi v oblasti nových technológii. Sme presvedčení, že hlas a vedomosti renomovaných expertov stanovia správny smer pre diskusie prebiehajúce počas konferencie.V prípade, že ste nadšencom technológie blockchain alebo pôsobíte vo sfére verejného sektora, potom je táto konferencia určená práve pre Vás.Viac informácií o konferencii a speakroch nájdete na www.blockwalks.com V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte, prosím, blockwalks@blockwalks.com