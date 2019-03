BMW v apríli preruší výrobu vozidiel Mini, aj keby bol brexit odložený

Britský automobilový priemysel zamestnáva približne 850.000 ľudí a je do značnej miery vo vlastníctve zahraničných firiem.

Ženeva 5. marca (TASR) - Automobilka BMW v apríli preruší výrobu vozidiel Mini vo svojej britskej továrni aj v prípade, že dôjde k odkladu termínu brexitu. Vyhlásil to v utorok generálny riaditeľ automobilky Harald Krüger na autosalóne v Ženeve.



Britský automobilový priemysel zamestnáva približne 850.000 ľudí a je do značnej miery vo vlastníctve zahraničných firiem. Ostrovné automobilky sa snažia pripraviť na možné problémy spojené s brexitom. Budujú si skladové zásoby a niektoré plánujú pravidelnú letnú odstávku na údržbu na obdobie tesne po brexite, ktorý sa má uskutočniť 29. marca.



Premiérka Theresa Mayová totiž minulý týždeň povedala, že ak by britskí zákonodarcovia znova odmietli dohodu o brexite, mohlo by ju to priviesť k tomu, aby požiadala Brusel o odklad brexitu.



Automobilka BMW už v septembri oznámila, že každoročnú letnú odstávku v závode na výrobu Mini v Oxforde presúva na apríl, aby mala čas prispôsobiť sa situácii po brexite.



"Ak sa brexit posunie na neskôr, môžeme odložiť niektoré opatrenia, ale začiatok odstávky sa nemení a podľa plánu k nej dôjde v apríli," uviedol Krüger v Ženeve.



Zastavenie výroby a budovanie zásob si vyžadujú čas a peniaze, napríklad na dovolenky zamestnancov a uhradenie mimoriadnych faktúr dodávateľom, čo je náročné.



A tak, aj keď sa výrobcovia automobilov chcú vyhnúť brexitu bez dohody, nechcú tiež, aby sa celý proces ešte viac naťahoval.



Firma BMW vyrobila v minulom roku 234.183 automobilov v Británii. Ročná produkcia všetkých vozidiel na britských ostrovoch dosahuje zhruba 1,5 milióna kusov.



Aj Johan van Myl, prezident a riaditeľ európskej divízie Toyota potvrdil, že automobilky by radi mali jasno ohľadne brexitu. A zdôraznil, že náklady na prípravy firiem na brexit sú "obrovské".



Toyota minulý rok vyrobila 129.070 vozidiel v závode Burnaston v strednom Anglicku a v súčasnosti modernizuje výrobu svojho modelu Corolla.