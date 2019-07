BMW začne i v Británii koncom roka vyrábať nový elektrický model Mini

S výrobou nového Mini by sa malo začať približne v rovnakom čase, ako má dôjsť k brexitu, ktorý sa očakáva 31. októbra.

Oxford/Mníchov 9. júla (TASR) – Nemecká automobilka BMW začne vyrábať nový elektrický model Mini vo svojej britskej továrni koncom roka 2019. Zákazníci by si tak mohli prvé vozidlá kúpiť už na jar budúceho roka. Oznámil to v utorok nemecký koncern.



„Mini Electric začne našu ofenzívu nových plne elektrických modelov,“ povedal Oliver Zipse, šéf výroby, ktorý je podľa zdrojov z automobilky horúcim kandidátom na post jej riaditeľa.



„Do roku 2023, dva roky pred plánovaným termínom, budeme mať na trhu 25 elektrifikovaných modelov. Viac ako polovica z nich bude plne elektrická,“ povedal.



S výrobou nového Mini by sa malo začať približne v rovnakom čase, ako má dôjsť k brexitu, ktorý sa očakáva 31. októbra. Hrozí pritom, že Británia opustí Európsku úniu bez dohody, čo okrem byrokracie môže viesť k zavedeniu ciel a k problémom s dodávkami komponentov, ktoré môžu zasiahnuť výrobu.



Koncern BMW vyrobil v minulom roku v anglickom Oxforde viac ako 230.000 automobilov. Podieľal sa tak 15 % na celkovej produkcii áut v Spojenom kráľovstve.



Firma už predtým varovala, že by mohla presunúť časť výroby motorov a vozidiel z Británie, ak dôjde k neriadenému brexitu bez dohody.