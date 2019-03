Boeing bude znášať poškodenie povesti, ale aj finančné škody

Na krátky čas môžu mať letecké spoločnosti aj nedostatok prepravnej kapacity.

Hannover/Chicago 14. marca (TASR) - Po zastavení lietania Boeingov 737 Max 8, ktoré tvoria podstatnú časť produkcie amerického Boeingu, sa k výraznému poškodeniu jeho povesti pripoja aj silné finančné dôsledky.



Letecké spoločnosti, ktoré prestali využívať uvedený typ lietadiel, si budú nárokovať náhradu vzniknutej škody a okrem toho dôjde aj k zníženiu nových objednávok na ne. Uviedol to letecký analytik Wolfgang Donie z nemeckej krajinskej banky NordLB v Hannoveri. Upozornil aj na to, že na krátky čas môžu mať letecké spoločnosti aj nedostatok prepravnej kapacity. „Situácia na trhu je ťažká, chýbajú náhradné lietadlá,“ dodal.



Donie sa však domnieva, že boeingy nezostanú stáť na letiskách mesiace. Letecké spoločnosti prevzali od výrobcu od uvedenia Boeingov 373 Max 8 na trh v roku 2017 viac ako 350 týchto strojov. Ďalších 4600 by mal americký závod ešte vyrobiť.



„Boeing musí dať teraz rýchlo jasnú odpoveď, aby zabojoval o obnovenie dôvery,“ dodal hamburský letecký expert Cord Schellenberg. Emocionálne vyhranená diskusia o spoľahlivosti nového lietadla vyvolala strach mnohých cestujúcich a ich posádok, lebo sa narušila základná dôvera voči lietaniu.



Boeing pod vplyvom úspechu svojho konkurenta Airbusu s jeho modelom A320neo stavil na ďalší vývoj Boeingu 737 namiesto toho, aby sa orientoval na vývoj nového modelu. Rovnako ako Airbus, aj Boeing stratil príležitosť, aby svoj úspešný model nahradil novým, úspornejším.



Či práve preto zmenený model riadenia bol príčinou havárie Boeingov 737 Max 8 v Indonézii a v Etiópii, budú musieť potvrdiť záznamníky hovorov a priebehu letu. Ak by sa potvrdili podozrenia, že na príčine boli konštrukčné chyby, potom by sa požiadavky na náhradu škody mohli zvýšiť. Mieru nedôvery postihnutých leteckých spoločnosti voči Boeingu potvrdzuje aj fakt, že „čierne skrinky“ etiópskeho lietadla nedali preverovať výrobcovi v USA, ale urobia to vo Francúzsku, v ktorom sídli Airbus.