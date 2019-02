Možný odchod Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody spôsobuje problémy globálnemu leteckému priemyslu, ktorý sa vo veľkej miere opiera o integrované dodávateľské reťazce a distribučné centrá.

Avalon 26. februára (TASR) - Boeing presúva náhradné diely medzi svojimi distribučnými centrami v Spojenom kráľovstve a inde vo svete v rámci príprav na brexit. Uviedol to v utorok Ken Shaw, riaditeľ dodávateľského reťazca Boeingu.



Možný odchod Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody spôsobuje problémy globálnemu leteckému priemyslu, ktorý sa vo veľkej miere opiera o integrované dodávateľské reťazce a distribučné centrá.



"Máme naše náhradné diely umiestnené na správnom mieste," povedal Shaw na medzinárodnej leteckej prehliadke v Austrálii.



Spresnil, že výrobca lietadiel neustále sleduje signály o dopyte, aby nemal problémy s dodávkami medzi londýnskym distribučným centrom a centrom vo Francúzsku. A teraz musí byť "cielenejší", takže prerozdeľuje inventár.



Aj európsky koncern Airbus tento mesiac oznámil, že minul desiatky miliónov eur na vybudovanie skladových zásob komponentov a zabezpečenie informačných systémov.



Výrobca motorov Rolls-Royce v januári presunul "domovskú adresu" centra na vývoj motorov do Nemecka, aby sa vyhol regulačným opatreniam po brexite.



Boeing podľa Shawa neočakáva, že brexit bude mať veľký vplyv na výrobu koncernu, pretože komponenty z Británie smerujú častejšie do Spojených štátov a iných častí sveta než do kontinentálnej Európy. Napriek tomu došlo k presunom a redistribúcii niektorých komponentov, aby boli tam, kde je to potrebné. Takže spoločnosť je podľa Shawa pripravená na brexit bez ohľadu na to, ako sa uskutoční.