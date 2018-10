Boeing splnil sľub a v septembri zvýšil dodávky modelu 737

Tento výsledok signalizuje, že koncern už prekonal problémy vo výrobe, ktoré mu spôsobili dodávatelia.

Chicago 10. októbra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing splnil sľub a zvýšil dodávky modelu 737 v septembri, keď klientom odovzdal 61 týchto svojich najžiadanejších strojov.



To je viac ako v auguste a v júli a zároveň tento výsledok signalizuje, že koncern už prekonal problémy vo výrobe, ktoré mu spôsobili dodávatelia.



Presnejšie, Boeing so sídlom v Chicagu, dodal v júli klientom 29 strojov typu 737 a v auguste 48. To bolo oveľa menej, ako je cieľ spoločnosti, ktorá chce v tomto roku odovzdať klientom viac ako 52 lietadiel mesačne.



Napriek tomu, že dodávky 737 v uplynulých mesiacoch spomalili, Boeing má podľa vedenia pripravený plán na ich zotavenie a verí, že v ďalšej časti roka ich zvýši.



Už v septembri sa mu podarilo vysoko prekonať plánované mesačné dodávky a zmierniť výpadok v predchádzajúcich mesiacoch.



Celkovo Boeing dodal v septembri tohto roka klientom 568 komerčných lietadiel. Do konca roka však musí odovzdať ešte 242 strojov a viac, aby dosiahol svoj celoročný cieľ, ktorým je dodanie 810 až 815 lietadiel klientom v roku 2018.