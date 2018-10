Boeing vstúpil na európsku pôdu, otvoril prvú továreň v Británii

Aj keď je to zatiaľ len malý krok, keďže závod bude zamestnávať len 52 ľudí, poskytne Boeingu platformu pre ďalšiu expanziu v Británii v čase, keď krajina opúšťa Európsku úniu.

Londýn 27. októbra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing vstúpil tento týždeň na európsku pôdu. Vo štvrtok (25.10.) otvoril svoju prvú továreň v britskom Sheffielde. Bude vyrábať komponenty pre modely Boeing 737 a Max 737, a tiež 767.



Aj keď je to zatiaľ len malý krok, keďže závod bude zamestnávať len 52 ľudí, poskytne Boeingu platformu pre ďalšiu expanziu v Británii v čase, keď krajina opúšťa Európsku úniu (EÚ).



Takzvaný rozvod by mohol byť chaotický, ale pre Boeing môže predstavovať nové príležitosti, keďže do Británie prichádza práve v čase, keď ostatné firmy, vrátane jeho európskeho rivala Airbus, nielen ostro kritizujú brexit, ale zvažujú presun výroby mimo Britských ostrovov.



"Vždy hľadáme príležitosti po celom svete," povedala Jenette Ramosová, viceprezidentka pre výrobu, dodávateľské reťazce a prevádzku. Dodala, že koncern veľmi podporuje program prosperity Spojeného kráľovstva, investoval do obchodnej, obrannej a servisnej prítomnosti v krajine a teraz pridáva výrobu do svojho portfólia.



Nová britská továreň vyrobí každý mesiac približne 10.000 titánových komponentov, ako sú ozubené kolesá, hriadele a kryty. Budú sa posielať do amerického závodu v Portlande v štáte Oregon. Boeing založil v roku 2001 výskumnú prevádzku na univerzite v Sheffielde, ktorá sa odvtedy neustále rozrastá. V súčasnosti zamestnáva 2200 ľudí v celom Spojenom kráľovstve.



Boeing sa snaží zvýšiť svoj podiel na britských výdavkoch na obranu a zároveň súperí s Airbusom o dominantné postavenie na trhu s komerčnými lietadlami. Americká spoločnosť bola tiež vybraná na exkluzívne rokovania s ministerstvom obrany Spojeného kráľovstva o dodávke novej generácie pozorovacích lietadiel. Túto zmluvu sa snaží získať aj Airbus.



Airbus, ktorý vyrába krídla vo Walese, v júni varoval vládu v Londýne, že môže odísť zo Spojeného kráľovstva, ak krajina opustí jednotný trh EÚ a colnú úniu bez dohody o prechodnom období. Európska spoločnosť neskôr zmäkčila svoj tón a podporila plán premiérky Theresy Mayovej.