Boeing získal od vietnamských aerolínií objednávku na 100 lietadiel

Hanoj 27. februára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil, že získal objednávku na viac než 100 lietadiel od dvoch vietnamských aerolínií. Spoločná hodnota objednávok dosahuje takmer 16 miliárd USD.



Ako Boeing informoval, letecká spoločnosť Bamboo Airways sa dohodla na kúpe 10 lietadiel 787-9 Dreamliner v hodnote približne 3 miliárd USD (2,64 miliardy eur). Omnoho väčšiu objednávku podpísala spoločnosť VietJet, ktorá plánuje kúpiť 100 lietadiel 737 Max v hodnote 12,7 miliardy USD. Z tohto počtu by mala kúpiť 20 strojov Max 8 a 80 strojov väčších Max 10. Objednávkou na 80 lietadiel Max 10 sa VietJet stane najväčším ázijským vlastníkom týchto strojov.



Predbežnú dohodu na lietadlá uzatvorili Boeing a VietJet ešte počas minuloročného aerosalónu v britskom Farnboroughu. Obidva kontrakty teraz podpísali za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa a vietnamského prezidenta Nguyena Phu Tronga, s ktorým sa Trump stretol pred plánovanou schôdzkou so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



Vietnamské aerolínie v poslednom období zvyšujú objednávky lietadiel, keďže vzhľadom na rast ekonomík v regióne juhovýchodnej Ázie a zvyšujúce sa príjmy obyvateľstva rastie aj dopyt po leteckej doprave. Vietnamské aerolínie očakávajú ďalší rast aj vďaka tomu, že Washington v polovici februára oznámil, že letecké spoločnosti z Vietnamu spĺňajú medzinárodné bezpečnostné štandardy, a povolil im priame lety do USA.



(1 EUR = 1,1361 USD)