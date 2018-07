Boeing zvýšil dlhodobú prognózu vývoja dopytu po lietadlách

Americký koncern predpokladá, že najbližších 20 rokoch sa predá 42.700 dopravných lietadiel v celkovej hodnote vyše 6,3 bilióna USD (5,38 bilióna eur).

Farnborough 17. júla (TASR) - Boeing zvýšil svoju dlhodobú prognózu rastu trhu s lietadlami. Americký koncern predpokladá, že najbližších 20 rokoch sa predá 42.700 dopravných lietadiel v celkovej hodnote vyše 6,3 bilióna USD (5,38 bilióna eur).



Boeing zvýšil svoju predpoveď o 3 %. Pred 1 rokom odhadoval objem trhu v nasledujúcich dvadsiatich rokoch na 41.300 dopravných a nákladných lietadiel.



Airbus prednedávnom vylepšil svoju prognózu ešte výraznejšie, keď ju zvýšil o 7 % na 37.400 lietadiel v celkovej hodnote 5,8 bilióna USD. Odhad európskeho koncernu je nižší než predpoveď Boeingu, pretože americká firma do nej započítava aj lietadlá s počtom sedadiel od 90 do 100.



Aktuálne narastá závislosť odvetvia od rozvíjajúcich sa ekonomík, ako je Čína. Štvrtina produkcie Boeingu vlani smerovala do Číny, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce trhy s lietadlami na svete.



(1 EUR = 1,1707 USD)