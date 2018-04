Japonská centrálna banka kľúčový úrok ani program stimulov nezmenila

Pokiaľ ide o výhľad ekonomiky, Japonská centrálna banka očakáva, že bude pravdepodobne pokračovať v miernom raste.

Tokio 27. apríla (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) podľa očakávania svoje úrokové sadzby ani menovú politiku nezmenila.



Guvernér Haruhiko Kuroda a členovia predstavenstva BoJ rozhodli väčšinou ôsmich hlasov ku jednému, že kľúčový úrok zostal záporný na úrovni -0,1 %. Cieľom záporného úroku je prinútiť komerčné banky, aby peniaze radšej požičiavali a podporili tak investície a rast hospodárstva.



BoJ ponechala bez zmeny aj program nákupu aktív, do ktorého investuje mesačne 80 biliónov jenov (602,09 miliardy eur). Banka bude ďalej kupovať štátne dlhopisy tak, aby udržala ich výnosy na nízkej úrovni.



Pokiaľ ide o výhľad ekonomiky, BoJ očakáva, že bude pravdepodobne pokračovať v miernom raste.



Aj tempo rastu spotrebiteľských cien by sa malo ďalej zvyšovať a približovať k cieľovej hranici BoJ, ktorou je inflácia tesne pod hranicou 2 %.



(1 EUR = 132,87 JPY)