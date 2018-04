Bratislavskí mestskí poslanci skontrolujú vzťah medzi OLO a Vassal EKO

Generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman má poslancom pripraviť podklady GPS, aby preverili, aké vozidlá firmy jazdili, kde a čo vozili.

Bratislava 26. apríla (TASR) – V bratislavskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude v piatok (27.4.) kontrola mestských poslancov. Zamerajú sa na obchodný vzťah medzi OLO a firmou Vassal EKO, ktorá na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach dočasne pre mestskú spoločnosť triedi a lisuje papier i plasty. Jej areál recyklačného dvora sa však nachádza v tesnej blízkosti rozsiahlej nelegálnej skládky, poslanci preto chcú preveriť, či na nej nekončí odpad OLO.



Generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman má poslancom pripraviť podklady GPS, aby preverili, aké vozidlá firmy jazdili, kde a čo vozili. "Dohodli sme sa na dozornej rade, že následne do 9. mája pripraví riaditeľ komplexný materiál so všetkými podkladmi a zmluvami. Predseda mestskej komisie životného prostredia Radovan Jenčík následne zvolá mimoriadnu komisiu, kde sa predloží komplexný materiál pre poslancov. Komisia posúdi a navrhne riešenia a o mesiac to predložíme do zastupiteľstva," povedal predseda dozornej rady OLO a mestský poslanec Martin Kuruc. Poslanec a predseda dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Radovan Jenčík chce v piatok na predstavenstve vodárenskej spoločnosti presadiť okamžité preverenie spodných vôd a následný monitoring miesta nelegálnej skládky na Lieskovskej ceste.



Na stredajšom (25.4.) zasadnutí mestského zastupiteľstva ukázal jeden z občanov poslancom fotografiu, na ktorej sú spoločne na lodi riaditeľ OLO Cimerman, konateľ spoločnosti Vassal EKO Michal Kováč a bývalý spolupracovník firmy Vassal EKO Michal Grebeči. Autentickosť fotografie potvrdila pre TASR spoločnosť OLO i súkromník. "Fotografia vznikla v lete 2016 a páni sa stretli v čase, kedy tam boli na dovolenkách," povedala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková. Vassal EKO argumentuje, že oblasť odpadového hospodárstva je relatívne malá a poznajú sa v nej prakticky všetci. Obe firmy odmietajú, že by táto známosť ovplyvnila ich obchodné vzťahy.



Uzatváraniu všetkých zmluvných vzťahov predchádzajú podľa Humenikovej verejné obstarávania alebo obchodné verejné súťaže. Konkrétne zmluvy sú následne schvaľované na úrovni predstavenstva či dozornej rady a v prípade potreby dáva súhlas aj mesto ako hlavný akcionár. "Z tohto dôvodu nie je akýmkoľvek spôsobom možné, aby jednotlivec ovplyvňoval zmluvné a obchodné vzťahy spoločnosti OLO," tvrdí Humeniková. Kuruc však nie je zo zverejnenej fotografie nadšený. "Nie je to šťastné, ale riaditeľ sa k tomu priznal, uvidíme, čo bude ďalej," podotkol.



Areál recyklačného dvora Vassal EKO v Podunajských Biskupiciach sa nachádza v tesnej blízkosti nelegálnej skládky. Firma sa však od nej dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Kopec s odpadom sa však napriek tomu zaviazala odstrániť. Okresný úrad Bratislava uviedol, že zo zloženia odpadu na vrchu kopca je zrejmé, že ide o nový komunálny odpad navozený po roku 2008. "Skutočnosť, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, preukazujú aj satelitné snímky Google a ortofotomapy," napísal úrad mestskej časti.