Bratislavské letisko očakáva kvôli hokejovým majstrovstvám 40 letov

Bratislava 9. mája (TASR) – V súvislosti s majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji je na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v súčasnosti naplánovaných 40 mimoriadnych letov. Ide o charterové aj súkromné prílety a odlety. Podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej odštartoval "hokejové lety" v stredu (8. 5.) podvečer prílet ruského národného hokejového tímu z Moskvy.



Prvý prílet hokejových fanúšikov bratislavské letisko očakáva v piatok 10. mája charterovým letom zo Štokholmu dopravcom Enter Air. Ako dodala, v pláne sú aj prílety fanúšikov charterovými letmi z Rigy v Lotyšsku dopravcom Air Baltic, a to 18. mája, a tiež z Helsínk dopravcom Enter Air 24. mája. Očakávajú sa však aj prílety súkromnými letmi z Ruska či Švajčiarska a iné.



"V období od 8. mája do 27. mája 2019 máme nahlásených zatiaľ 40 letov (spolu prílety a odlety), ktoré súvisia s majstrovstvami sveta v hokeji, avšak ich počet bude závisieť od priebehu majstrovstiev," ozrejmila Ševčíková.



Doplnila zároveň, že fanúšikovia môžu využiť na prílet do Bratislavy aj pravidelné lety leteckých spoločností, ktoré vykonávajú priame lety z účastníckych krajín majstrovstiev. Ide napríklad o linky z Ruska, Francúzska, Talianska či Veľkej Británie.



"Pre prilietajúcich fanúšikov bude organizácia Bratislava Tourist Board poskytovať osobne priamo na letisku v infopointe potrebné informácie súvisiace s majstrovstvami sveta v hokeji vrátane máp s vyznačením fanzón a štadióna," priblížila hovorkyňa. Dopravný podnik Bratislava súčasne posilnil linku mestskej hromadnej dopravy číslo 61, ktorá zabezpečuje priame spojenie medzi letiskom, zimným štadiónom a bratislavskou Hlavnou stanicou.